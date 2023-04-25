"Ак Барс" обыграл ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ

Казанская команда "Ак Барс" победила столичный ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Состоявшаяся в Казани встреча завершилась со счётом 2:1.

От победителей шайбы в ворота противника забросили Александр Радулов на 30-й минуте и Станислав Галиев на 53-й. У ЦСКА отличился Прохор Полтапов на 20-й минуте.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу московской команды. Шестой матч запланирован на 27 апреля, он состоится в Москве.