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25 апреля, 19:07

"Ак Барс" обыграл ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ

Казанская команда "Ак Барс" победила столичный ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Состоявшаяся в Казани встреча завершилась со счётом 2:1.

От победителей шайбы в ворота противника забросили Александр Радулов на 30-й минуте и Станислав Галиев на 53-й. У ЦСКА отличился Прохор Полтапов на 20-й минуте.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу московской команды. Шестой матч запланирован на 27 апреля, он состоится в Москве.

Сайт КХЛ атаковали хакеры, пока ЦСКА побеждал "Ак Барс"

Сайт КХЛ атаковали хакеры, пока ЦСКА побеждал "Ак Барс"

Ранее ЦСКА сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ-арена" и завершилась со счётом 1:1.

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ТАСС \ Сергей Бобылев

Андрей Григорьев
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