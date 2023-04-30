Олимпийский чемпион Никита Гусев расторг контракт с СКА

Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Никита Гусев и петербургский хоккейный клуб СКА договорились о расторжении контракта. Об этом сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

"Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех. Гусев останется важной частью истории СКА… Мы расстаёмся с Никитой на хорошей ноте — в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента. В Петербурге всегда будут с уважением и теплотой относиться к Гусеву", — написал он в телеграм-канале.

30-летний Гусев выступал за СКА с октября 2021 года, спортсмен также защищал цвета петербургского клуба с 2015 по 2019 год. Вместе с командой игрок стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Ранее появилась информация об отстранении Гусева от основного состава СКА. Хоккеист не участвовал в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА и в дальнейшем больше не выходил на лёд в нынешнем сезоне. Нападающий не принимал также участия в закрытии сезона, организованного СКА на домашней арене.