"Хорошие — в хороших гробах, плохие — в плохих": Украинский актёр из "Ликвидации" раскрыл отношение к русским

Советский и украинский актёр Богдан Бенюк, который снимался в сериалах "Утёсов. Песня длиною в жизнь", "Ликвидация" и исполнил множество других ролей, заявил, что определяет неприятелей по языку. Он считает, что украинцы должны говорить только на украинском языке. А вот на русскую речь артист сразу реагирует как на врага.

Украинский актёр Богдан Бенюк заявил, что определяет врагов по языку, на котором они говорят. Видео © Telegram / Brief

"Нет, это надо очень сделать, ребята, это не шутка, это беда. Потому что я реагирую, например, абсолютно резко. Потому что как мы идентифицируем человека? Англичанина — по языку, поляка — по языку, немца — по языку, украинца тоже. Русского — по русскому языку", — сказал он в интервью YouTube-каналу ГОНЧАРОВА.

Бенюк указал, что многие украинцы лояльно относятся к русским и считают, что среди них есть хорошие люди. В ответ на это он привёл "анекдот": "Хорошие — в хороших гробах, а плохие — в плохих".