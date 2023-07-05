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5 июля, 14:31
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"Хорошие — в хороших гробах, плохие — в плохих": Украинский актёр из "Ликвидации" раскрыл отношение к русским

Украинский актёр Бенюк заявил, что реагирует на русский язык как на врага

<p>Советский и украинский актёр Богдан Бенюк. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Советский и украинский актёр Богдан Бенюк. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Советский и украинский актёр Богдан Бенюк, который снимался в сериалах "Утёсов. Песня длиною в жизнь", "Ликвидация" и исполнил множество других ролей, заявил, что определяет неприятелей по языку. Он считает, что украинцы должны говорить только на украинском языке. А вот на русскую речь артист сразу реагирует как на врага.

Украинский актёр Богдан Бенюк заявил, что определяет врагов по языку, на котором они говорят. Видео © Telegram / Brief

"Нет, это надо очень сделать, ребята, это не шутка, это беда. Потому что я реагирую, например, абсолютно резко. Потому что как мы идентифицируем человека? Англичанина — по языку, поляка — по языку, немца — по языку, украинца тоже. Русского — по русскому языку", — сказал он в интервью YouTube-каналу ГОНЧАРОВА.

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Бенюк указал, что многие украинцы лояльно относятся к русским и считают, что среди них есть хорошие люди. В ответ на это он привёл "анекдот": "Хорошие — в хороших гробах, а плохие — в плохих".

Ранее Лайф рассказывал о том, что между охранником магазина в Киеве и посетителем возник конфликт из-за русского языка. Появилось видео, на котором охранник заявляет посетителю, что Киев — русскоязычный город.

Илья Суриков
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    Комментарий

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    CatRootвчера в 00:15

    То же самое. Когда слышу украинский язык - сразу напрягаюсь. Язык врага. Но убивать никого не хочется и о гробах не вспоминаю. Просто настораживаюсь - потому что с 2014 года, господин Бенюк, я не слышал на украинском языке в адрес Донбасса и России ничего хорошего - одно ублюдство, ложь, клевету и хамство. А когда на вашу рожу смотрю, то вспоминаются только одно - негласный тотем Украина. Свинья ты, Бенюк - свинья. Дальше носа своего и личного благополучия ничего не видишь.

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