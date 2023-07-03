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3 июля, 09:43

"СБУ вами займётся": Конфликт в киевском магазине из-за русского языка попал на видео

Охраннику магазина в Киеве пригрозили СБУ из-за фразы про русскоязычный город

В Сеть попало видео конфликта, который случился между охранником магазина в Киеве и его посетителем из-за русского языка. Кадры опубликовал телеграм-канал "Мой Киев".

Конфликт охранника магазина в Киеве с посетителем из-за русского языка. Видео © Telegram / Мiй Kиiв

В ролике запечатлён короткий диалог между двумя мужчинами. Охранник магазина заявляет посетителю, что Киев — русскоязычный город. В ответ посетитель грозится, что запись их разговора попадёт в СМИ и говорящим на русском языке в украинской столице мужчиной займётся СБУ.

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А в конце прошлого месяца стало известно, что английский официально станет на Украине языком международного общения. Соответствующий законопроект был внесён в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским 28 июня. Документ обяжет владеть английским глав местных администраций, полицейских, прокуроров и офицеров.

Обложка ©

Telegram / Мiй Kиiв

Юрий Лысенко
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