"СБУ вами займётся": Конфликт в киевском магазине из-за русского языка попал на видео
Охраннику магазина в Киеве пригрозили СБУ из-за фразы про русскоязычный город
В Сеть попало видео конфликта, который случился между охранником магазина в Киеве и его посетителем из-за русского языка. Кадры опубликовал телеграм-канал "Мой Киев".
Конфликт охранника магазина в Киеве с посетителем из-за русского языка. Видео © Telegram / Мiй Kиiв
В ролике запечатлён короткий диалог между двумя мужчинами. Охранник магазина заявляет посетителю, что Киев — русскоязычный город. В ответ посетитель грозится, что запись их разговора попадёт в СМИ и говорящим на русском языке в украинской столице мужчиной займётся СБУ.
А в конце прошлого месяца стало известно, что английский официально станет на Украине языком международного общения. Соответствующий законопроект был внесён в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским 28 июня. Документ обяжет владеть английским глав местных администраций, полицейских, прокуроров и офицеров.
Telegram / Мiй Kиiв