"СБУ вами займётся": Конфликт в киевском магазине из-за русского языка попал на видео

В Сеть попало видео конфликта, который случился между охранником магазина в Киеве и его посетителем из-за русского языка. Кадры опубликовал телеграм-канал "Мой Киев".

Конфликт охранника магазина в Киеве с посетителем из-за русского языка. Видео © Telegram / Мiй Kиiв

В ролике запечатлён короткий диалог между двумя мужчинами. Охранник магазина заявляет посетителю, что Киев — русскоязычный город. В ответ посетитель грозится, что запись их разговора попадёт в СМИ и говорящим на русском языке в украинской столице мужчиной займётся СБУ.