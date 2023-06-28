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28 июня, 09:27

Зеленский решил обязать украинских чиновников и военных говорить на английском языке

Английский официально станет на Украине языком международного общения. Соответствующий законопроект внесён в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским. Документ обяжет владеть английским глав местных администраций, полицейских, прокуроров и офицеров.

"Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине", — говорится в документе, который опубликован на сайте украинского парламента.

Обязательным английский также станет для руководителей местных администраций и их замов, военных в офицерских чинах, служащих по контракту, сотрудников таможенных органов и налоговых служб, полицейских среднего и высшего состава, начальников остальных правоохранительных органов и служб гражданской защиты, прокуроров. Президент Украины наделил законопроект неотложным статусом.

Зеленский провалил операцию по увольнению Кличко

Зеленский провалил операцию по увольнению Кличко

Вчера стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с поста генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Причина такого увольнения объясняется "поданным заявлением".

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Getty Images / Carl Court

Юрий Лысенко
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