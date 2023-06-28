Зеленский решил обязать украинских чиновников и военных говорить на английском языке

Английский официально станет на Украине языком международного общения. Соответствующий законопроект внесён в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским. Документ обяжет владеть английским глав местных администраций, полицейских, прокуроров и офицеров.

"Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине", — говорится в документе, который опубликован на сайте украинского парламента.

Обязательным английский также станет для руководителей местных администраций и их замов, военных в офицерских чинах, служащих по контракту, сотрудников таможенных органов и налоговых служб, полицейских среднего и высшего состава, начальников остальных правоохранительных органов и служб гражданской защиты, прокуроров. Президент Украины наделил законопроект неотложным статусом.