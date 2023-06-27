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27 июня, 17:54

Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"

Зеленский подписал указ об увольнении главы "Укроборонпрома" Юрия Гусева

<p>Экс-глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Державний концерн "Укроборонпром"</p>

Экс-глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Державний концерн "Укроборонпром"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с поста генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" с формулировкой "в связи с поданным заявлением".

"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", — говорится в документе.

По данным местных СМИ, возглавил концерн 31-летний руководитель харьковского Завода имени Малышева Герман Сметанин. Его кандидатуру одобрил кабмин. Причиной же увольнения Гусева называется провал ракетной программы.

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А вот добиться увольнения мэра Киева Виталия Кличко лидеру Незалежной пока не удалось. Правительство Украины согласилось объявить выговор попавшему в немилость Зеленского градоначальнику. Но украинские СМИ уверены, что Офис президента Украины жаждал снять с должности Виталия Кличко, используя скандал из-за состояний бомбоубежищ.

Андрей Бражников
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