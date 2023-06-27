Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Зеленский подписал указ об увольнении главы "Укроборонпрома" Юрия Гусева
Экс-глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Державний концерн "Укроборонпром"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с поста генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" с формулировкой "в связи с поданным заявлением".
"Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" согласно поданному заявлению", — говорится в документе.
По данным местных СМИ, возглавил концерн 31-летний руководитель харьковского Завода имени Малышева Герман Сметанин. Его кандидатуру одобрил кабмин. Причиной же увольнения Гусева называется провал ракетной программы.
А вот добиться увольнения мэра Киева Виталия Кличко лидеру Незалежной пока не удалось. Правительство Украины согласилось объявить выговор попавшему в немилость Зеленского градоначальнику. Но украинские СМИ уверены, что Офис президента Украины жаждал снять с должности Виталия Кличко, используя скандал из-за состояний бомбоубежищ.