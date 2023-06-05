Зеленского уличили в желании снять Кличко с поста мэра Киева
"Страна": Власти Украины попытаются отстранить Кличко с поста мэра Киева
Власти Украины намерены отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности таким же образом, как главу Чернигова Владислава Атрошенко в феврале 2023 года. Об этом пишет "Страна", ссылаясь на собственные источники.
Как указал собеседник издания, нынешний конфликт с Кличко, связанный с укрытиями в Киеве, офис президента Незалежной Владимира Зеленского собирается использовать для установления полного контроля над местными органами власти в столице. Поэтому в ближайшее время правоохранительные органы будут проводить регулярные обыски и вручать подозрения сотрудникам киевской мэрии.
А Кличко после инспекции укрытий инициирует увольнение ряда руководителей столичных районов, которые являются членами партии "Слуга народа". Стоит также отметить, что две петиции с требованием отстранить Кличко от должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) зарегистрированы на сайте президента Украины.
Напомним, киевляне пожаловались на закрытые бомбоубежища во время воздушной тревоги. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что мэр Киева Виталий Кличко понесёт за это ответственность и "отправится в нокаут". Градоначальник парировал, что за бомбоубежища отвечают главы районных администраций. Те в свою очередь призвали Кличко уйти в отставку, а не перекладывать вину на других. По делу о закрытых бомбоубежищах задержано четыре человека, уголовное дело возбуждено по статье "Служебная халатность".
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK