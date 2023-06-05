Зеленского уличили в желании снять Кличко с поста мэра Киева

Власти Украины намерены отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности таким же образом, как главу Чернигова Владислава Атрошенко в феврале 2023 года. Об этом пишет "Страна", ссылаясь на собственные источники.

Как указал собеседник издания, нынешний конфликт с Кличко, связанный с укрытиями в Киеве, офис президента Незалежной Владимира Зеленского собирается использовать для установления полного контроля над местными органами власти в столице. Поэтому в ближайшее время правоохранительные органы будут проводить регулярные обыски и вручать подозрения сотрудникам киевской мэрии.