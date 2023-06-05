Почти 600 бомбоубежищ в Киеве оказались не готовыми к использованию

Ситуация с бомбоубежищами в Киеве остаётся критической. Такое заявление в телеграм-канале сделал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

"Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остаётся критической: половина проверенных укрытий не готова", — говорится в сообщении.