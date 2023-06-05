Почти 600 бомбоубежищ в Киеве оказались не готовыми к использованию
Украинский министр Камышин назвал критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве
Ситуация с бомбоубежищами в Киеве остаётся критической. Такое заявление в телеграм-канале сделал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.
"Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. На данный момент проверена уже треть укрытий города. Ситуация остаётся критической: половина проверенных укрытий не готова", — говорится в сообщении.
Камышин опубликовал также инфографику, согласно которой проверено 1849 бомбоубежищ. При этом 242 из них оказались закрытыми, а 596 — не готовыми к использованию.
Напомним, киевляне пожаловались на закрытые бомбоубежища во время воздушной тревоги. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что мэр Киева Виталий Кличко понесёт за это ответственность и "отправится в нокаут". Градоначальник парировал, что за бомбоубежища отвечают главы районных администраций. Те в свою очередь призвали Кличко уйти в отставку, а не перекладывать вину на других. По делу о закрытых бомбоубежищах задержано четыре человека, уголовное дело возбуждено по статье "Служебная халатность".
ТАСС / Александр Река