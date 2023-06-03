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3 июня, 11:26

МВД Украины сообщило о непригодности бомбоубежищ после проверки

Глава МВД Клименко: Четверть бомбоубежищ на Украине закрыта или непригодна

<p>МВД Украины проверило бомбоубежища. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvs_ukraine/25881?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Украины</a></p>

МВД Украины проверило бомбоубежища. Обложка © t.me / МВД Украины

На Украине проверены все бомбоубежища, каждое четвёртое оказалось закрыто или непригодно к работе. Об этом доложил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко после проведённой проверки.

МВД Украины проверило бомбоубежища. Фото © t.me / МВД Украины

МВД Украины проверило бомбоубежища. Фото © t.me / МВД Украины

МВД Украины проверило бомбоубежища. Фото © t.me / МВД Украины

МВД Украины проверило бомбоубежища. Фото © t.me / МВД Украины

"Проверено более 4800 убежищ на всей территории страны. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893", приводит слова чиновника пресс-служба МВД в телеграм-канале.

По словам Клименко, все нарушения запротоколированы, составленные акты будут отданы ответственным органам для приведения укрытий в порядок.

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Напомним, киевляне пожаловались на закрытые бомбоубежища во время воздушной тревоги. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что мэр Киева Виталий Кличко понесёт за это ответственность и "отправится в нокаут". Градоначальник парировал, что за бомбоубежища отвечают главы районных администраций. Те в свою очередь призвали Кличко уйти в отставку, а не перекладывать вину на других. Сейчас по делу о закрытых бомбоубежищах задержано четыре человека, уголовное дело возбуждено по статье "Служебная халатность".

Татьяна Миссуми
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