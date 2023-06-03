МВД Украины сообщило о непригодности бомбоубежищ после проверки
Глава МВД Клименко: Четверть бомбоубежищ на Украине закрыта или непригодна
МВД Украины проверило бомбоубежища. Обложка © t.me / МВД Украины
На Украине проверены все бомбоубежища, каждое четвёртое оказалось закрыто или непригодно к работе. Об этом доложил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко после проведённой проверки.
"Проверено более 4800 убежищ на всей территории страны. Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893", — приводит слова чиновника пресс-служба МВД в телеграм-канале.
По словам Клименко, все нарушения запротоколированы, составленные акты будут отданы ответственным органам для приведения укрытий в порядок.
Напомним, киевляне пожаловались на закрытые бомбоубежища во время воздушной тревоги. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что мэр Киева Виталий Кличко понесёт за это ответственность и "отправится в нокаут". Градоначальник парировал, что за бомбоубежища отвечают главы районных администраций. Те в свою очередь призвали Кличко уйти в отставку, а не перекладывать вину на других. Сейчас по делу о закрытых бомбоубежищах задержано четыре человека, уголовное дело возбуждено по статье "Служебная халатность".