Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко веселилась под русский шансон в элитном клубе под Киевом Koncha Zaspa Park, в то время как СБУ гоняет простых украинцев за музыку на языке страны-"агрессора". Видео распространилось в Сети.

Юлия Тимошенко веселилась под русскую музыку. Видео © t.me / Политика страны

Это был концерт украинского певца Гарика Кричевского, где он, помимо прочего, спел "Киевляночку" на русском языке. Тимошенко сидит за столиком и одобрительно аплодирует артисту, тут же она успевает обниматься и фотографироваться со знакомыми. По словам организаторов мероприятия, вырученные деньги якобы пойдут на строительство бомбоубежища при детской больнице.