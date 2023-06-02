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2 июня, 10:46

Тимошенко застукали на концерте под Киевом, где она слушала шансон на русском

Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко веселилась под русский шансон в элитном клубе под Киевом Koncha Zaspa Park, в то время как СБУ гоняет простых украинцев за музыку на языке страны-"агрессора". Видео распространилось в Сети.

Юлия Тимошенко веселилась под русскую музыку. Видео © t.me / Политика страны

Это был концерт украинского певца Гарика Кричевского, где он, помимо прочего, спел "Киевляночку" на русском языке. Тимошенко сидит за столиком и одобрительно аплодирует артисту, тут же она успевает обниматься и фотографироваться со знакомыми. По словам организаторов мероприятия, вырученные деньги якобы пойдут на строительство бомбоубежища при детской больнице.

В Одессе уволили 82-летнего преподавателя музыки за русский язык на занятиях

В Одессе уволили 82-летнего преподавателя музыки за русский язык на занятиях

Ранее сообщалось, что в Одессе посетительница магазина потребовала от продавщицы выключить русскую музыку, но та спокойно дала отпор и не повелась на провокацию.

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t.me / Политика страны

Татьяна Миссуми
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