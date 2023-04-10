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10 апреля, 10:09

"Слушаю и буду слушать": Одесситка закатила скандал в магазине из-за русской музыки и ушла ни с чем

В Одессе женщина устроила скандал владелице магазина из-за русской музыки

В Одессе посетительница магазина потребовала от продавщицы выключить русскую музыку, но та спокойно дала отпор и не повелась на провокацию. Видео появилось в украинских группах.

В Одессе покупательница потребовала выключить русскую музыку в магазине. Видео © t.me / "Украина Online"

Разгневанная покупательница пригрозила ответственностью и начала объяснять по-украински, что ей неприятно слушать песни "страны-агрессора". Продавщица спокойно продолжила есть пирожок и вежливо ответила на русском языке, что ей нет дела до музыкальных предпочтений посетительницы.

"Музыка играет в моём магазине, а не где-то. Почему я должна выключать? Вам докопаться не к чему, что ли? Я слушала её, слушаю и буду слушать", сказала она.

Затем продавщица развернулась, попрощалась и отошла в другую часть зала, оставив плюющуюся от ярости девушку в одиночестве. Той ничего не оставалось, кроме как напоследок крикнуть, что, мол, хотя бы слушайте в наушниках свои русские песни.

В Одессе решили "дерусифицировать" все городские парки

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Ранее Лайф писал, что в Одесской области разгорелся скандал из-за появившегося в Сети видео с танцем заместителя начальника Болградского военкомата Владимира Руснака на 8 Марта. Дело в том, что в пляс он пошёл под песню "Алкоголичка" российского исполнителя Александра Реввы.

Обложка ©

t.me / "Украина Online"

Татьяна Миссуми
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    Комментарий

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    Олег Володинсегодня в 10:37

    Когда одесская область станет очередным российским регионом, подобные особи самоликвидируются.

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