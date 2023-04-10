В Одессе посетительница магазина потребовала от продавщицы выключить русскую музыку, но та спокойно дала отпор и не повелась на провокацию. Видео появилось в украинских группах.

В Одессе покупательница потребовала выключить русскую музыку в магазине. Видео © t.me / "Украина Online"

Разгневанная покупательница пригрозила ответственностью и начала объяснять по-украински, что ей неприятно слушать песни "страны-агрессора". Продавщица спокойно продолжила есть пирожок и вежливо ответила на русском языке, что ей нет дела до музыкальных предпочтений посетительницы.

"Музыка играет в моём магазине, а не где-то. Почему я должна выключать? Вам докопаться не к чему, что ли? Я слушала её, слушаю и буду слушать", — сказала она.

Затем продавщица развернулась, попрощалась и отошла в другую часть зала, оставив плюющуюся от ярости девушку в одиночестве. Той ничего не оставалось, кроме как напоследок крикнуть, что, мол, хотя бы слушайте в наушниках свои русские песни.