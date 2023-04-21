В Одессе уволили 82-летнего преподавателя музыки за русский язык на занятиях

Преподавателя Одесского театрально-художественного колледжа уволили за то, что он вёл занятия на русском языке. Об этом рассказала его родственница в соцсетях.

"Звучит как вброс, если бы это не произошло в моей семье. Среди студентов появился желающий ограничить свой образовательный горизонт за счёт русских композиторов. Студент на полном серьёзе отказался слушать Чайковского, Рахманинова и иже с ними", — написала она.

Позднее этот студент подал жалобу на то, что 82-летний преподаватель ведёт урок на русском языке. Спустя некоторое время руководство учебного заведения приняло решение уволить заслуженного педагога.