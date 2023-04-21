КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 20:21

В Одессе уволили 82-летнего преподавателя музыки за русский язык на занятиях

Преподавателя Одесского театрально-художественного колледжа уволили за то, что он вёл занятия на русском языке. Об этом рассказала его родственница в соцсетях.

"Звучит как вброс, если бы это не произошло в моей семье. Среди студентов появился желающий ограничить свой образовательный горизонт за счёт русских композиторов. Студент на полном серьёзе отказался слушать Чайковского, Рахманинова и иже с ними", — написала она.

Позднее этот студент подал жалобу на то, что 82-летний преподаватель ведёт урок на русском языке. Спустя некоторое время руководство учебного заведения приняло решение уволить заслуженного педагога.

На Украине в ходе "дерусификации" библиотек были уничтожены 11 млн книг на русском языке

На Украине в ходе "дерусификации" библиотек были уничтожены 11 млн книг на русском языке

Ранее Лайф сообщал, что в Австрии разгорелся скандал из-за учительницы, оскорбившей детей с Украины. Нелестные отзывы она также допускала в адрес школьников, прибывших из Турции и Сирии.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров