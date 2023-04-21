В Австрии разразился скандал из-за издевательств учительницы над детьми с Украины

В столице Австрии учительницу немецкого языка обвиняют в том, что она оскорбляла на своих уроках детей из Сирии, Турции и Украины. Разбираться в ситуации будет городской департамент образования, сообщает телерадиокомпания ORF.

Педагог средней школы в Вене говорила ученикам, что те ни на что не способны, а турецким детям — что они могут возвращаться в Турцию. Она также злилась на детей из Сирии, которые "не хотят учить немецкий язык и не соблюдают правила", и пояснила, что это относится и к украинским детям.

"Ты платишь за школу? Твоя мама платит за квартиру? Кто платит? Я <...> оплачиваю всё, <...> и все остальные, у кого есть работа. Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет!" — приводит ORF заявление педагога в адрес одного из учеников.

На инцидент отреагировал президент Ассоциации помощи Украине Корнелиус Граниг. Одна из учениц рассказала ему, что педагог говорила о детях и их родителях как о паразитах. В интервью телерадиокомпании он подчеркнул, что это острая проблема, особенно для ребёнка, чей отец погиб.

"Девочка плакала, когда рассказала мне, как учительница обращается с детьми. Невероятно, что подобное возможно в австрийской школе", — прокомментировал Гранинг.

Ситуацию обсудят с департаментом образования, дирекцией школы, учителем и классом на следующей неделе.