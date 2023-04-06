В Германии священника возмутило хамское поведение украинских дипломатов

Глава Евангелической церкви Германии (ЕКД) Аннета Куршус осудила резкие заявления заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника и украинского посла в ФРГ Алексея Макеева на призыв к миру, который прозвучал от немецких социал-демократов.

По информации издания Kölner Stadt-Anzeiger, Куршус заявила, что крайне раздражена резкими выпадами украинских дипломатов и при этом лично она не считает, что призыв к миру выглядит как циничный или наивный шаг на пути к разрешению вооружённого конфликта на территории Незалежной.

"Очная встреча не случится сама по себе, её нужно организовать. <…> Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным", — заявила глава немецких протестантов.