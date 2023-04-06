В Германии священника возмутило хамское поведение украинских дипломатов
Глава протестантской церкви ФРГ Куршус ответила на оскорбления от МИД Украины
Глава Евангелической церкви Германии (ЕКД) Аннета Куршус осудила резкие заявления заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника и украинского посла в ФРГ Алексея Макеева на призыв к миру, который прозвучал от немецких социал-демократов.
По информации издания Kölner Stadt-Anzeiger, Куршус заявила, что крайне раздражена резкими выпадами украинских дипломатов и при этом лично она не считает, что призыв к миру выглядит как циничный или наивный шаг на пути к разрешению вооружённого конфликта на территории Незалежной.
"Очная встреча не случится сама по себе, её нужно организовать. <…> Я отказываюсь считать призыв к миру циничным или наивным", — заявила глава немецких протестантов.
Ранее Лайф сообщал, что замглавы МИД Украины Мельник послал к чёрту призвавших к миру немецких политиков. До этого сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта — историк Петер Брандт — написал письмо, адресованное Олафу Шольцу, в котором был призыв способствовать урегулированию конфликта на Украине. Послание подписали 200 членов Социал-демократической партии. Они считают, что вместо наращивания конфликта нужно садиться за переговоры.
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