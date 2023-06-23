Зеленский поручил уволить одесского военкома после скандала с виллой в Испании

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил уволить военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, у которого нашли шикарную виллу в испанской Марбелье и другую дорогостоящую недвижимость. Соответствующее поручение президент Незалежной дал главкому ВСУ Валерию Залужному.

"Дал срочное поручение главкому [ВСУ Валерию] Залужному немедленно освободить от должности так называемого одесского военкома — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", — написал Зеленский в телеграм-канале.

Зеленский также распорядился создать специальную комиссию, которая проверит всех военкомов украинских регионов на предмет коррупции.