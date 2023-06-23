Зеленский поручил уволить одесского военкома после скандала с виллой в Испании
Зеленский поручил уволить одесского военкома, у которого нашли виллу в Испании
Вилла одесского военкома Евгения Борисова в Испании. Обложка © YouTube / Украинская правда
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил уволить военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, у которого нашли шикарную виллу в испанской Марбелье и другую дорогостоящую недвижимость. Соответствующее поручение президент Незалежной дал главкому ВСУ Валерию Залужному.
"Дал срочное поручение главкому [ВСУ Валерию] Залужному немедленно освободить от должности так называемого одесского военкома — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", — написал Зеленский в телеграм-канале.
Зеленский также распорядился создать специальную комиссию, которая проверит всех военкомов украинских регионов на предмет коррупции.
Стоит заметить, что элитная недвижимость, которую приобрела семья Борисова после введения военного положения на Украине, оценивается примерно в 4,5 миллиона долларов. Кроме шикарной виллы у военкома также нашли автомобиль за 250 тысяч долларов. Машину доставили в Киев в качестве гуманитарной помощи.
Напомним, скандальный военный комиссар из Одессы Евгений Борисов, который за денежное вознаграждение помогал откосить от мобилизации, купил шикарную виллу в Испании стоимостью почти четыре миллиона евро. Недвижимость он оформил на мать-пенсионерку. После того как ситуация приобрела огласку, военкома отстранили от должности и начали служебную проверку.