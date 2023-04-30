Киев проверит военкома, оформившего на мать элитный дом в Испании

Министерство обороны Украины проверит военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, у которого нашли автомобиль за 250 тысяч долларов и элитную недвижимость. По данным телеграм-канала "Политика страны", ссылающегося на оперативное командование "Юг", машину доставили на Украину в качестве гуманитарной помощи.

Это не всё, чем Борисов привлёк внимание ВСУ. На его мать-пенсионерку оформлен дорогой дом в Испании, стоимость которого превышает три миллиона долларов. Его он приобрёл в декабре 2022 года. На данный момент Борисова отстранили от обязанностей и назначили служебную проверку.

"Вооружённые силы Украины безоговорочно будут способствовать расследованию всех обнародованных данных. Со своей стороны командованием уже назначены служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, чиновник отстранён на это время от исполнения служебных обязанностей", — сказано в сообщении.