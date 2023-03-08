На Украине задержали организатора незаконных перевозок призывников за границу

На Украине жителя Черновицкой области заподозрили в организации схемы по незаконной отправке за границу мужчин призывного возраста. Об этом рассказали в офисе генпрокурора страны. Подозреваемый уже задержан. Он предоставлял услугу за 13,5 тысячи долларов. Известно, что мужчина организовывал поездки в Молдавию.

"При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (часть 3 статьи 332 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.

К своей деятельности подозреваемый привлекал третьих лиц. Сейчас их разыскивают украинские правоохранители.