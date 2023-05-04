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4 мая, 14:23

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен

<p>Обложка © ТАСС / ZUMA / Nina Liashonok</p>

Обложка © ТАСС / ZUMA / Nina Liashonok

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали на два месяца по делу о крупной растрате при покупке административного здания обанкротившегося предприятия, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идёт об одном из зданий завода "Краян", которое в 2016 году было приобретено Одесским горсоветом по завышенной вдвое цене. По версии следствия, позднее вырученную разницу пытались вывести через фиктивную организацию.

В качестве альтернативы мере пресечения чиновник может внести залог в размере 13,42 миллиона гривен. Причём ранее эта сумма составляла почти 31 миллион гривен.

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Матвей Константинов
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