Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали на два месяца по делу о крупной растрате при покупке административного здания обанкротившегося предприятия, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идёт об одном из зданий завода "Краян", которое в 2016 году было приобретено Одесским горсоветом по завышенной вдвое цене. По версии следствия, позднее вырученную разницу пытались вывести через фиктивную организацию.

В качестве альтернативы мере пресечения чиновник может внести залог в размере 13,42 миллиона гривен. Причём ранее эта сумма составляла почти 31 миллион гривен.