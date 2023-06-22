Регион

Уведомления отключены

22 июня, 14:43

Скандальный военком из Одессы купил виллу за 4 млн евро на курорте Испании

<p>Вилла одесского военкома Евгения Борисова. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@pravda_com_ua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Украинская правда</a></p>

Вилла одесского военкома Евгения Борисова. Обложка © YouTube / Украинская правда

Скандальный военный комиссар из Одессы Евгений Борисов, который за денежное вознаграждение помогал откосить от мобилизации, купил шикарную виллу в Испании стоимостью почти четыре миллиона евро. Об этом в своём расследовании рассказал украинский журналист Михаил Ткач.

Чтобы всё было не столь очевидно, Борисов оформил недвижимость в Марбелье, купленную в конце прошлого года, на мать-пенсионерку. Кроме того, внезапно его жена стала владелицей офисного помещения на главной улице курортного города. В числе прочей люксовой собственности семьи также появился Mercedes-Benz G-Class стоимостью полмиллиона долларов.

Военный комиссар из Одессы Евгений Борисов. Фото © YouTube / Украинская правда

Военный комиссар из Одессы Евгений Борисов. Фото © YouTube / Украинская правда

Журналисты решили лично услышать оправдания Борисова и даже позвонили ему по телефону. Вот только он не смог ответить ничего внятного на вопрос о том, каким образом в течение 2022 года его родственники обзавелись таким количеством имущества на элитном курорте.

"Я не понимаю, кто это? Мы что, знакомы? Пусть с этим разбираются правоохранительные органы", — заявил военком, отрицая свою принадлежность к недвижимости.

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен

В апреле Лайф рассказывал, что одесского военкома уже отстранили от обязанностей и назначили служебную проверку. Уточнялось, что Минобороны Украины будет безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных.

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Коррупция
  • Политика
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров