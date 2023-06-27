Зеленский провалил операцию по увольнению Кличко
Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко из-за бомбоубежищ
Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко. Фото © Getty Images / Peter Nicholls, © ТАСС / Михаил Маркив
Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко, причина — состояние бомбоубежищ в столице, сообщила пресс-служба кабмина. Таким образом, цель президента страны Владимира Зеленского по увольнению градоначальника провалена.
"Поддержан проект распоряжения Кабинета министров Украины "О привлечении к дисциплинарной ответственности" — объявление выговора главе Киевской городской государственной администрации Кличко В.В. и начальнику Киевской городской военной администрации Попко Сергею Николаевичу", — сказано в документе.
Выговор объявят и главам администраций Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов Киева, а также первым заместителям главы администрации Дарницкого и Шевченковского районов столицы.
К слову, по информации "Страны", Офис президента Украины хочет снять с должности Виталия Кличко, используя скандал из-за состояний бомбоубежищ. На его место рассматривают экс-главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, бывшего куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика, а также министра стратегической промышленности Александра Камышина.