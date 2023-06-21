"Мы уже победили?!": Кличко разнёс Зеленского с приспешниками за хаос в военное время

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение, в котором резко раскритиковал правительство президента Украины Владимира Зеленского, обвинив власть в попытке "взять под контроль" столицу и создании хаоса в военное время.

Городской глава утверждает, что против него и коллег развернулась "шквальная кампания по дискредитации", а обыски и уголовные дела только парализуют работу департаментов и служб Киева. Ответственными же за состояние убежищ он называет глав районных администраций, подчинённых центральной власти, причём никто из них не пострадал.