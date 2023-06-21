"Мы уже победили?!": Кличко разнёс Зеленского с приспешниками за хаос в военное время
Кличко записал обращение с критикой правительства Зеленского
Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © Telegam / Віталій Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение, в котором резко раскритиковал правительство президента Украины Владимира Зеленского, обвинив власть в попытке "взять под контроль" столицу и создании хаоса в военное время.
Городской глава утверждает, что против него и коллег развернулась "шквальная кампания по дискредитации", а обыски и уголовные дела только парализуют работу департаментов и служб Киева. Ответственными же за состояние убежищ он называет глав районных администраций, подчинённых центральной власти, причём никто из них не пострадал.
"Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема — Кличко?! Или кому-то снова чешется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного времени!", — отметил Кличко.
Напомним, по информации "Страны", Офис президента Украины хочет снять с должности Виталия Кличко, используя скандал из-за состояний городских убежищ. Как стало известно позднее, на его место рассматривают экс-главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, бывшего куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика, а также министра стратегической промышленности Александра Камышина.