Офис президента Украины решает судьбу мэра Киева Кличко

Офис президента Украины рассматривает вопрос освобождения мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности из-за истории с бомбоубежищем, закрытым во время воздушной тревоги. Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевсовете.

По его словам, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему. При этом, как указал собеседник издания, Кличко "обещают снять уже четыре года. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать".

На пост киевского мэра рассматривают кандидатуры экс-главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, бывшего куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика, министра стратегической промышленности Александра Камышина.