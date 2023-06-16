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15 июня, 21:52

Офис президента Украины решает судьбу мэра Киева Кличко

"Страна.ua": В офисе Зеленского обдумывают вопрос отстранения Кличко с должности

Офис президента Украины рассматривает вопрос освобождения мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности из-за истории с бомбоубежищем, закрытым во время воздушной тревоги. Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевсовете.

По его словам, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему. При этом, как указал собеседник издания, Кличко "обещают снять уже четыре года. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать".

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На пост киевского мэра рассматривают кандидатуры экс-главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, бывшего куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика, министра стратегической промышленности Александра Камышина.

А ранее Владимира Зеленского уличили в желании снять Виталия Кличко с поста мэра Киева. По информации портала "Страна.ua", нынешний конфликт, связанный с укрытиями в украинской столице, офис президента Незалежной собирается использовать для установления полного контроля над местными органами власти.

Обложка ©

t.me / vitaliy_klitschko

Лариса Сафронова
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