Учительница из Херсонской области рассказала, как из школ вытравливали русский язык
Жительница посёлка Коханы Голопристанского округа Елена оказалась в числе эвакуированных в пункт временного размещения в Скадовске после теракта на Каховской ГЭС. До пенсии она работала учителем русского языка и литературы в одной из гимназий Голой Пристани. В эти предметы Елена была влюблена с детства, хотя сама, будучи ребёнком, училась по украинской программе.
Учительница русского языка рассказала о протестах родителей против запрета на его изучение. Видео © Пресс-служба Херсонской области
Елена рассказала, что запрет на изучение русского языка, который был введён украинской властью, застал врасплох и её саму, и учеников, и их родителей. Все были возмущены этим решением. Ведь дети, в том числе из украиноговорящих семей, общались между собой на русском и даже писали диктанты с меньшим количеством ошибок, чем на украинском.
"Родители страшно возмущены были. Мы думали, что оставят урок-два", — говорит Елена.
Ранее Вооружённые силы Украины открыли огонь по пункту временного размещения людей в Скадовском районе Херсонской области. Кроме того, противник выпустил два кассетных заряда с противопехотными минами "Лепесток" по эвакуационному пункту в Голой Пристани. Это город, который попал в зону подтопления после разрушения Каховской ГЭС.
Пресс-служба Херсонской области