Учительница из Херсонской области рассказала, как из школ вытравливали русский язык

Жительница посёлка Коханы Голопристанского округа Елена оказалась в числе эвакуированных в пункт временного размещения в Скадовске после теракта на Каховской ГЭС. До пенсии она работала учителем русского языка и литературы в одной из гимназий Голой Пристани. В эти предметы Елена была влюблена с детства, хотя сама, будучи ребёнком, училась по украинской программе.

Учительница русского языка рассказала о протестах родителей против запрета на его изучение. Видео © Пресс-служба Херсонской области

Елена рассказала, что запрет на изучение русского языка, который был введён украинской властью, застал врасплох и её саму, и учеников, и их родителей. Все были возмущены этим решением. Ведь дети, в том числе из украиноговорящих семей, общались между собой на русском и даже писали диктанты с меньшим количеством ошибок, чем на украинском.

"Родители страшно возмущены были. Мы думали, что оставят урок-два", — говорит Елена.