ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 07:49
4475

Учительница из Херсонской области рассказала, как из школ вытравливали русский язык

Жительница посёлка Коханы Голопристанского округа Елена оказалась в числе эвакуированных в пункт временного размещения в Скадовске после теракта на Каховской ГЭС. До пенсии она работала учителем русского языка и литературы в одной из гимназий Голой Пристани. В эти предметы Елена была влюблена с детства, хотя сама, будучи ребёнком, училась по украинской программе.

Учительница русского языка рассказала о протестах родителей против запрета на его изучение. Видео © Пресс-служба Херсонской области

Елена рассказала, что запрет на изучение русского языка, который был введён украинской властью, застал врасплох и её саму, и учеников, и их родителей. Все были возмущены этим решением. Ведь дети, в том числе из украиноговорящих семей, общались между собой на русском и даже писали диктанты с меньшим количеством ошибок, чем на украинском.

"Родители страшно возмущены были. Мы думали, что оставят урок-два", — говорит Елена.

Украинцы в Британии пожаловались на уроки русского языка в школах
Украинцы в Британии пожаловались на уроки русского языка в школах

Ранее Вооружённые силы Украины открыли огонь по пункту временного размещения людей в Скадовском районе Херсонской области. Кроме того, противник выпустил два кассетных заряда с противопехотными минами "Лепесток" по эвакуационному пункту в Голой Пристани. Это город, который попал в зону подтопления после разрушения Каховской ГЭС.

BannerImage

Пресс-служба Херсонской области

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar