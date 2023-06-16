Украинцы в Британии пожаловались на уроки русского языка в школах

Украинские беженцы в Британии пожаловались, что их детей в школах заставляют учить русский язык. Об этом пишет обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.

Переселенцы назвали "бестактным" школьный проект, который предполагает обучение детей как украинскому, так и русскому языку.

"В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? <…> Просто с таким количеством украинских детей здесь и в особых обстоятельствах, думаю, что в данный момент это бестактно", — приводит издание заявление одной из матерей.

В начальной школе ответили, что обучение проходят дети из разных стран, а одна из задач образовательного процесса заключается в том, чтобы "ученики чувствовали себя в равной степени значимыми". Поэтому в учреждении сочли уместным уделить внимание русскому языку.