Украинцы в Британии пожаловались на уроки русского языка в школах
Daily Mail: Украинцы пожаловались, что в Британии их детей учат русскому языку
Украинские беженцы в Британии пожаловались, что их детей в школах заставляют учить русский язык. Об этом пишет обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.
Переселенцы назвали "бестактным" школьный проект, который предполагает обучение детей как украинскому, так и русскому языку.
"В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? <…> Просто с таким количеством украинских детей здесь и в особых обстоятельствах, думаю, что в данный момент это бестактно", — приводит издание заявление одной из матерей.
В начальной школе ответили, что обучение проходят дети из разных стран, а одна из задач образовательного процесса заключается в том, чтобы "ученики чувствовали себя в равной степени значимыми". Поэтому в учреждении сочли уместным уделить внимание русскому языку.
Ранее глава британского МВД Суэлла Браверман заявила, что власти Соединённого Королевства предлагают ввести в стране лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев. По её словам, парламент будет определять предельный уровень количества попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты людей.
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