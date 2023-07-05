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5 июля, 12:22

Гена Букин из "Счастливы вместе" раскрыл подробности перезапуска ситкома

Актёр Логинов: Зритель узнает, чем Гена Букин мог бы заниматься в 2023 году

<p>Кадр из "Счастливы вместе". Обложка © <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1599028/dca842b8-3b73-4624-b87e-311488bae5b9/orig" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из "Счастливы вместе". Обложка © "Кинопоиск"

Российский актёр Виктор Логинов, который стал знаменит на всю страну благодаря роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", признался, что воодушевлён перезапуском ситкома. По словам артиста, зритель скоро узнает, чем его герой мог бы заниматься в 2023 году.

"Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос", отметил Логинов в беседе с NEWS.ru.

Актёр добавил, что на протяжении последних десяти лет считал, что увидеть Букиных на телеэкранах уже невозможно ввиду разных причин — от занятости актёров до трудностей с переносом героев в наши дни.

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Как уже писал Лайф, телеканал ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе" под новым названием "Букины". Ситком будет состоять из 20 эпизодов, а главные роли в нём сыграют Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Наталья Исакова
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