Гена Букин из "Счастливы вместе" раскрыл подробности перезапуска ситкома

Российский актёр Виктор Логинов, который стал знаменит на всю страну благодаря роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", признался, что воодушевлён перезапуском ситкома. По словам артиста, зритель скоро узнает, чем его герой мог бы заниматься в 2023 году.

"Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос", — отметил Логинов в беседе с NEWS.ru.

Актёр добавил, что на протяжении последних десяти лет считал, что увидеть Букиных на телеэкранах уже невозможно ввиду разных причин — от занятости актёров до трудностей с переносом героев в наши дни.