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15 июня, 14:41

На Первом канале анонсировали долгожданное возвращение ток-шоу "Давай поженимся"

Эрнст рассказал, что "Давай поженимся" вернётся в эфир к концу июня

В конце июня в сетку Первого канала вернётся ток-шоу "Давай поженимся". Об этом генеральный директор канала Константин Эрнст рассказал в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Съёмки программы начнутся 19 июня, а уже к концу месяца программа выйдет в эфир, сообщил Эрнст, добавив, что шоу вернули из-за многочисленных просьб российских телезрителей.

Клава Кока подогрела слухи о том, что может стать новой ведущей шоу "Давай поженимся!"

Клава Кока подогрела слухи о том, что может стать новой ведущей шоу "Давай поженимся!"

Ранее Эрнст ответил журналисту Лайфа о том, какой фильм мог бы превзойти "Вызов". По словам директора "Первого", следующий фильм могут снять на Луне.

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VK / Давай Поженимся!

Юрий Лысенко
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