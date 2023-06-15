На Первом канале анонсировали долгожданное возвращение ток-шоу "Давай поженимся"

В конце июня в сетку Первого канала вернётся ток-шоу "Давай поженимся". Об этом генеральный директор канала Константин Эрнст рассказал в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Съёмки программы начнутся 19 июня, а уже к концу месяца программа выйдет в эфир, сообщил Эрнст, добавив, что шоу вернули из-за многочисленных просьб российских телезрителей.