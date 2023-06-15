На Первом канале анонсировали долгожданное возвращение ток-шоу "Давай поженимся"
Эрнст рассказал, что "Давай поженимся" вернётся в эфир к концу июня
В конце июня в сетку Первого канала вернётся ток-шоу "Давай поженимся". Об этом генеральный директор канала Константин Эрнст рассказал в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
Съёмки программы начнутся 19 июня, а уже к концу месяца программа выйдет в эфир, сообщил Эрнст, добавив, что шоу вернули из-за многочисленных просьб российских телезрителей.
Ранее Эрнст ответил журналисту Лайфа о том, какой фильм мог бы превзойти "Вызов". По словам директора "Первого", следующий фильм могут снять на Луне.
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