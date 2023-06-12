Эрнст рассказал Лайфу о планах снять фильм на Луне

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в беседе с Лайфом рассказал о планах снять фильм на Луне.

Эрнст рассказал о планах снять фильм на Луне. Видео © LIFE

"Я думаю, что через несколько лет мы слетаем на Луну", — ответил медиаменеджер на вопрос, какой проект мог бы переплюнуть фильм "Вызов".

Ранее Эрнст уже заявлял о планах снять вторую часть "Вызова" на естественном спутнике Земли. Он не сомневается, что главную роль в сиквеле вновь сможет сыграть актриса Юлия Пересильд.