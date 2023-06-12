Эрнст рассказал Лайфу о планах снять фильм на Луне
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в беседе с Лайфом рассказал о планах снять фильм на Луне.
Эрнст рассказал о планах снять фильм на Луне. Видео © LIFE
"Я думаю, что через несколько лет мы слетаем на Луну", — ответил медиаменеджер на вопрос, какой проект мог бы переплюнуть фильм "Вызов".
Ранее Эрнст уже заявлял о планах снять вторую часть "Вызова" на естественном спутнике Земли. Он не сомневается, что главную роль в сиквеле вновь сможет сыграть актриса Юлия Пересильд.
Напомним, 12 июня Константин Эрнст, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд получили Государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за художественный фильм "Вызов". Это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены которого снимались в космосе. Как писал Лайф, Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма 5 октября 2021 года. Вместе с ними полетел космонавт Антон Шкаплеров.
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