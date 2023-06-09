Пересильд, Шипенко и Эрнст получили премию за "Вызов"
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Государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за художественный фильм "Вызов" получили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Об этом сообщил ТАСС.
"Вызов" — первый в мире художественный фильм, который был снят на борту Международной космической станции. Его сюжет рассказывает о том, как торакальному хирургу Жене (её играет Пересильд) за месяц предстоит подготовиться к полёту в космос, чтобы подняться на МКС и провести сложнейшую операцию космонавту в условиях невесомости.
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма 5 октября 2021 года. Вместе с ними в полёт отправился космонавт Антон Шкаплеров. В основном путешествие в космос прошло спокойно, но при стыковке с МКС у корабля произошёл отказ оборудования. Вернувшись на землю, Юлия рассказала о том, насколько тяжёлым выдалось для неё пребывание на космической станции, насколько сложно было поддерживать внешность для съёмок, а ещё написала книгу "Это космос, детка".