Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поблагодарил экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и президента РФ Владимира Путина за возможность снять фильм "Вызов" на МКС. Об этом он заявил в ходе церемонии вручения премии в области литературы и искусства 2022 года за этот проект.

Эрнст поблагодарил Путина и Рогозина за возможность снять фильм "Вызов". Видео © LIFE

"Смелость и активность [Рогозина] позволили этому проекту стартовать. И ещё, Владимир Владимирович, хочу поблагодарить лично вас", — сказал Эрнст, обращаясь к Путину на церемонии вручения премии в области литературы и искусства за 2022 год.