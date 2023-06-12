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12 июня, 11:01

Эрнст поблагодарил Путина и Рогозина за возможность снять фильм "Вызов"

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поблагодарил экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и президента РФ Владимира Путина за возможность снять фильм "Вызов" на МКС. Об этом он заявил в ходе церемонии вручения премии в области литературы и искусства 2022 года за этот проект.

Эрнст поблагодарил Путина и Рогозина за возможность снять фильм "Вызов". Видео © LIFE

"Смелость и активность [Рогозина] позволили этому проекту стартовать. И ещё, Владимир Владимирович, хочу поблагодарить лично вас", — сказал Эрнст, обращаясь к Путину на церемонии вручения премии в области литературы и искусства за 2022 год.

Эрнст отметил, что в космосе все главные решения и ключевые команды даются короткие. Например, "ключ на старт", "стыковка", "поехали". В связи с этим он вспомнил, что когда-то вместе с Рогозиным послал Путину письмо, в котором рассказывалось о проекте "Вызов" и спрашивалось мнение президента о нём. В дальнейшем же лидер страны написал на этом письме слово "согласен".

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Напомним, сегодня Эрнст, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за "Вызов". Это первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены которого снимались в космосе. Как писал Лайф, Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма 5 октября 2021 года. Вместе с ними полетел космонавт Антон Шкаплеров. Не обошлось без приключений — при стыковке с МКС у корабля произошёл отказ оборудования. Вернувшись на землю, актриса рассказала о том, насколько тяжёлым выдалось для неё пребывание на космической станции, насколько сложно было поддерживать внешность для съёмок, а ещё написала книгу "Это космос, детка".

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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