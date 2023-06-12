Путин назвал фильм "Вызов" прорывом в мировом кино
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский фильм "Вызов" — это прорыв в мировом кино. Такую характеристику ленте глава государства дал в Кремле в ходе вручения государственных премий.
"Картина "Вызов" — это прорыв в мировом кино... Эти кадры не нарисованы на компьютере. Съёмки происходили в настоящем космосе, экстремальных условиях, и такого раньше не было", — сказал Путин.
А исполнительницу главной роли Юлию Пересильд президент РФ назвал душой фильма.
Государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за художественный фильм "Вызов" получили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
LiFE / Павел Баранов