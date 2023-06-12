Путин назвал фильм "Вызов" прорывом в мировом кино

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский фильм "Вызов" — это прорыв в мировом кино. Такую характеристику ленте глава государства дал в Кремле в ходе вручения государственных премий.

"Картина "Вызов" — это прорыв в мировом кино... Эти кадры не нарисованы на компьютере. Съёмки происходили в настоящем космосе, экстремальных условиях, и такого раньше не было", — сказал Путин.