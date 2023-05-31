Уфолог рассказал о проделках инопланетян во время полёта Пересильд на МКС
Уфолог Григорьев сообщил, что инопланетяне уже были в России
Сейчас по всему миру фиксируется "наплыв НЛО", а в России их можно увидеть даже в Москве. Об этом заявил уфолог Юрий Григорьев. По его словам, внеземные существа хотят прямого речевого контакта с людьми.
"Сегодня они хотят прямого речевого контакта. Мы видим сигналы в космосе, наплыв НЛО со всех сторон. Инопланетяне ждут отзыва от нас, а в России совершенно не обращают на это внимания, считают выдумкой", — рассказал Григорьев в беседе с NEWS.ru.
По словам уфолога, в частности, инопланетяне появлялись, когда на МКС летал российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок фильма "Вызов". Так, отказ техники при стыковке со станцией был проделкой НЛО, уверяет Григорьев.
"Они так стараются показать, что они существуют, и хотят, чтобы человечество, в первую очередь Россия, их увидело. Даже в Москве мы не всегда, но фиксируем НЛО", — добавил Григорьев. — "На самолёт наводишь — и рядом с ним проскальзывает тарелка... А последние высадки инопланетян фиксировались в СССР".
Напомним, ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан проговорился, что инопланетяне не просто когда-то посещали Землю, они и сейчас среди нас. По его словам, вероятность того, что такие существа прилетят на Землю, составляет 100%. Кстати, большинство (73%) россиян верят в существование инопланетян и внеземных технологий.
ТАСС / Сергей Савостьянов