Уфолог рассказал о проделках инопланетян во время полёта Пересильд на МКС

Сейчас по всему миру фиксируется "наплыв НЛО", а в России их можно увидеть даже в Москве. Об этом заявил уфолог Юрий Григорьев. По его словам, внеземные существа хотят прямого речевого контакта с людьми.

"Сегодня они хотят прямого речевого контакта. Мы видим сигналы в космосе, наплыв НЛО со всех сторон. Инопланетяне ждут отзыва от нас, а в России совершенно не обращают на это внимания, считают выдумкой", — рассказал Григорьев в беседе с NEWS.ru.

По словам уфолога, в частности, инопланетяне появлялись, когда на МКС летал российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок фильма "Вызов". Так, отказ техники при стыковке со станцией был проделкой НЛО, уверяет Григорьев.