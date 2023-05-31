В США проболтались о присутствии инопланетян на Земле

Инопланетяне не просто когда-то посещали Землю, они и сейчас среди нас. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на тематической конференции в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

По его словам, вероятность того, что инопланетные существа прилетят на Землю, составляет 100%. Также он утверждает, что люди встречали инопланетян и раньше, но не заметили в этом ничего необычного.

"Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умён, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?" — заявил Нолан.

Он сообщил, что бывал на слушаниях по внеземной жизни в американском Конгрессе. Там он в том числе рассказывал о том, что есть люди, которые занимаются "программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов". Нолан подчеркнул важность даже маленьких открытий в этой области, ведь они могут способствовать технической революции.