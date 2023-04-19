Маск пошутил про армию США и инопланетян

Будь у властей США такая возможность, они использовали бы даже инопланетян для увеличения оборонного бюджета страны. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск. Однако он выразил уверенность, что инопланетян не существует.

"Если бы кто-то знал об инопланетянах, то это был бы я. Я очень много знаю о космосе. Но я не видел каких-либо свидетельств существования инопланетян. Если бы они были, я бы об этом немедленно написал в "Твиттере", — приводит слова Маска телеканал Fox News.

Он добавил, что будь генералом, тут же потребовал бы, чтобы ему показали иопланетян.

"Мы бы сказали, что нам нужны деньги, чтобы защититься от этих ребят. Сколько денег вы хотите? Берите! Они выглядят опасно. Вторжение может произойти в любую минуту", — пошутил Маск.