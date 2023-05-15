Стало известно, как Ельцин отреагировал на доклад главы Калмыкии о встрече с пришельцами

Бывший глава Калмыкии и экс-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов раскрыл подробности своих, как он утверждает, неоднократных контактов с инопланетянами. В интервью Sports.ru он рассказал, что впервые его пригласили на корабль в 1977 году, а во второй — уже во время президентства Бориса Ельцина.

Тогда фигуры в жёлтых скафандрах поинтересовались, почему он никому не рассказал о первой встрече. На это Илюмжинов ответил, что боялся реакции людей. После он всё-таки решил доложить о встрече Ельцину, однако тот, видимо, не воспринял это всерьёз.

"Он сказал: "Кирсан, иди работай", — вспомнил Илюмжинов.

Из-за этого, добавил бывший глава Калмыкии, над ним до сих пор "прикалываются". Он считает, что у правительств ряда стран могут быть данные о внеземных цивилизациях, якобы некоторые президенты контактировали с ними, но боятся признаваться.