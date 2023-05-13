Звёзды слышат: Куда уже дошли сигналы "Вояджеров" и "Пионеров" и когда ждать ответа С годами количество возможных получателей этих посланий неизбежно будет возрастать в геометрической прогрессии. 12 мая, 23:40 Пролёт "Пионера-10" вблизи Юпитера в представлении художника. Обложка © Wikipedia

На самом деле какие-то радиосигналы с Земли идут с самого момента изобретения на нашей планете радио, то есть порядка 100–120 лет. Но они хаотичные и сравнительно слабые. Другое дело — сигналы, посланные в космос целенаправленно. Такие гораздо мощнее. Поэтому учёные решили проследить именно их путь. Они выбрали сигналы, которые отправляли с Земли к пяти дальше всех улетевшим космическим аппаратам: "Вояджер-1", "Вояджер-2", "Пионер-10", "Пионер-11" и "Новые горизонты". Дело в том, что по достижении зондов эти сигналы обязательно устремляются дальше в космос и в конце концов достигают других звёзд.

"Вояджеров" и "Пионеров" запускали изначально для исследований Юпитера и Сатурна, при этом надеялись, что они, может быть, доберутся и до Урана с Нептуном. Но вскоре выяснилось, что они не только всё это благополучно выполнили, но и превзошли все ожидания своих создателей. И тогда по завершении их плановых миссий космические аппараты перенаправили таким образом, чтобы гравитация газовых гигантов придала им огромное ускорение. Это называется гравитационным манёвром. И с этим ускорением зонды отправились в неизведанное межзвёздное пространство. Аппарат "Новые горизонты" запустили для исследования Плутона и его спутника Харона, а затем тоже выпустили из Солнечной системы.

Где они все сейчас: "Новые горизонты" — на расстоянии примерно 60 астрономических единиц, это значит, в 60 раз дальше от Солнца, чем Земля. Для сравнения, Плутон в самой дальней точке своей орбиты долетает до уровня 49 астрономических единиц. "Пионеры", к сожалению, уже много лет не на связи, но, по подсчётам учёных, "Пионер-10" сейчас должен быть на расстоянии уже более 130 астрономических единиц, а "Пионер-11" — 110. А дальше всех сейчас "Вояджер-1": почти 160 астрономических единиц от Солнца. В 160 раз дальше Земли. "Вояджер-2" — в 132 раза дальше.

"Новые горизонты" в процессе сборки. Фото © Wikipedia

Так вот, учёные подсчитали, когда к ним с земных радиотелескопов отправляли сигналы и в каком направлении эти сигналы пошли. Летят они со скоростью света. Значит, если расстояние до какой-то звезды, условно говоря, десять световых лет, то как раз через десять лет сигнал туда дойдёт, и если нам оттуда кто-то отвечает, то ещё через десять лет на Землю придёт этот ответ.

И выясняется, что первым надежду на такое общение нам подарил "Пионер-10", запущенный в 1972 году. Правда, не уточняется, с какого момента отсчитывали путешествие отправленного к нему радиосигнала, но утверждают, что в 2002 году этот сигнал достиг системы звезды Gaia EDR3 2611561706216413696. В направлении какого созвездия она находится, не сказано, зато сказано расстояние — 27 световых лет от нас. Таким образом, ещё через 27 лет после доставки сообщения гипотетически к нам может прийти ответ. Значит, в 2029 году. Вот только звезда эта — белый карлик, то есть ядро уже "умершего" светила вроде Солнца. А когда солнце умирает, оно перед этим расширяется и поглощает все ближайшие планеты. Единственный шанс спастись при таких обстоятельствах — представлять собой настолько высокоразвитую цивилизацию, которая по мере расширения своего солнца отселяется на планеты подальше или вовсе имеет возможности переехать к другой звезде.

Теперь по "Вояджеру-2": сообщается, что в 2007 году посланные к нему сигналы достигли даже двух звёзд: Gaia EDR3 6306068659857135232 и Gaia EDR3 3698534434669937024. Одна находится на расстоянии в 24 световых года, другая — в 26. Соответственно, ответные послания оттуда могли бы дойти в 2031 и 2033 годах. Но поскольку та, которая поближе, — коричневый карлик, то есть нечто слишком тусклое для полноценной звезды и источника жизненной энергии, то её решили в расчёт не принимать, а ждать ответа от другой звезды в 2033-м. Та, другая, — всё-таки красный карлик. Конечно, тоже не очень-то мощная звезда, но — кто знает. Лишь бы там адских вспышек на ней не было, как это с красными карликами часто бывает: эти вспышки, конечно, убивают все надежды.

Сигнал к "Пионеру-11" в 2018 году добрался до Gaia EDR3 640862653425455360, она находится в 40 световых годах. Значит, в 2058 году в теории можно ждать ответ. Эта звезда — тоже красный карлик.

"Вояджер-1" ещё пока нигде не услышали, ожидается, что услышат в 2044 году в системе звезды Gaia EDR3 3814369840081992448 в 65 световых годах от Земли. Опять красный карлик. Напомним, это вообще самый распространённый тип звёзд во Вселенной. Если там кто-то есть и у них есть радио, то в 2109-м мы их услышим.

Планета, обращающаяся по орбите вокруг красного карлика, в представлении художника. Фото © Wikipedia

"Новые горизонты" услышат лишь в 2119 году, это опять-таки будет красный карлик Gaia EDR3 3618803417701443072 в 113 световых годах. Если ответ будет, то будет в 2232 году.

Конечно, на этих звёздах распространение земных радиопосланий не закончится. В XXIV столетии они общими усилиями огласят порядка тысячи звёздных систем. По всей видимости, это будут звёзды в радиусе порядка трёх сотен световых лет. Звучит это, может быть, и неплохо, но, как ранее Лайфу рассказывал астрофизик Александр Панов, теоретические расчёты позволяют ожидать наличие разумной внеземной цивилизации не ближе чем в тысяче световых лет. Следовательно, какие-либо сигналы с Земли туда доберутся приблизительно в XXX веке. И лишь в XXXX веке к нам дойдёт ответ от этих инопланетян. Возникает вопрос, не превратится ли к тому времени наша планета в обугленную картофелину.

Авторы Адель Романенкова