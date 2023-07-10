На волосок от смерти: 6 отечественных звёзд, кто выжил в схватке со смертельным заболеванием

Пусть иногда в это и не верится, но знаменитости на самом деле такие же люди, как и мы. А потому тоже болеют и страдают. Как бы талантливы, удачливы и красивы они ни были, судьба не щадит никого. И вот тому доказательства. Рассказываем о звёздах российского шоу-бизнеса, которые на личном примере знают, каково находиться на волосок от смерти.

1. Андрей Гайдулян

Диагноз: "лимфома Ходжкина"

Актёр Андрей Гайдулян пережил лимфому Ходжкина. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

В 2015 году Андрею Гайдуляну, известному в основном по сериалам "Универ" и "СашаТаня", поставили страшный диагноз: "лимфома Ходжкина". Информацией о недуге актёр ни с кем не делился и боролся с ним втайне от широкой общественности. А откровенно рассказал о пережитом, когда болезнь уже отступила. Лечение Андрей проходил в Германии, семь тяжёлых месяцев возлюбленная артиста Диана Очилова во всём поддерживала мужчину. Как признавался сам Гайдулян, заболевание превратило его в другого человека — улучшенную версию себя. Сейчас актёр здоров, полон сил и счастлив в новых отношениях с Александрой Велескевич.

2. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Диагноз: "базальноклеточный рак кожи"

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова столкнулись с раком кожи. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Известные супруги узнали о страшном диагнозе в 2018 году. Откровенное признание сделали в эфире программы "Секрет на миллион". За четыре года до этого на ноге Сенчуковой появилась корка, которая совсем не беспокоила, потому певица не придавала ей особого значения. У Виктора характерная болячка, уже позднее, показалась на носу, и он просто маскировал её гримом. Перед поездкой за границу звёздная чета всё же сдала анализы и уехала. Однако по требованию онколога пришлось вернуться. Каждый из партнёров прошёл лечение 12 дозами зонального облучения. Сейчас они здоровы, однако регулярно проверяются у врача.

3. Анастасия Заворотнюк

Диагноз: "глиобластома мозга"

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с глиобластомой мозга. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

Самая "прекрасная няня" страны борется с глиобластомой с 2019 года. За это время Анастасия успела полечиться и в Германии, и в Польше, и в России, пройти массу специальных процедур и занятий, потратить огромное количество денег. К сожалению, в первых двух странах особых результатов в лечении достичь не удалось. Однако отечественные врачи делают всё, чтобы помочь знаменитости сразить недуг. С поклонниками семья Заворотнюк делится неохотно, поэтому известно о её состоянии мало. Звезда находится то дома, то в больнице. Однако не опускает руки, в чём мы все её поддерживаем.

4. Сергей Сафронов

Диагноз: "лимфома"

Иллюзионист Сергей Сафронов излечился от лимфомы. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

О болезни телеведущего Сергея Сафронова стало известно в марте 2021-го. Ему диагностировали рак лимфатической системы в первой и второй стадии. Узнал он об этом случайно — на плановом медосмотре. Иллюзионист был шокирован подобной информацией и даже хотел отказаться от диспансеризации. Но супруга уговорила этого не делать. Пройти посланное испытание мужчина решил втайне от всех, поэтому общественность узнала новость не сразу. Однако поклонники поддерживали кумира и переживали. Сейчас у Сафронова ремиссия, хотя мужчина продолжает наблюдаться и иногда жалуется на головокружение.

5. Юлия Волкова

Диагноз: "рак щитовидной железы"

Певица Юлия Волкова победила рак щитовидной железы. Фото © ТАСС / Гердо Владимир

В 2012 году у бывшей участницы группы "Тату" Юлии Волковой обнаружили рак щитовидной железы. Девушка не стала ждать, а сразу прооперировалась. Однако во время процедуры случилась другая беда: артистке повредили голосовые связки, карьеру певицы пришлось оставить. Затем звезда пыталась восстановить голос в Германии, Японии и Корее. В Сеуле вернуть его получилось. Однако вскоре, в 2020-м, Юля рассказала о рецидиве. Сейчас Волкова чувствует себя хорошо и, по слухам, скоро вместе с Леной Катиной камбекнется с нашумевшей в своё время группой "татушек".

6. Роман Костомаров

Диагноз: "пневмония и её последствия"

Фигурист Роман Костомаров пережил последствия двусторонней пневмонии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Знаменитый фигурист заболел обычной пневмонией. Началось всё со слабой простуды, которую он проигнорировал и продолжил работать. 8 января 2023 года спортсмен откатал последнее шоу, а 10-го уже попал в реанимацию. Сначала олимпийского чемпиона подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Но это не помогло, развился сепсис, следом — гангрена. Из-за проблем с кровообращением начался некроз в стопах, и их пришлось ампутировать. Та же участь постигла и руки фигуриста: ему удалили пальцы на одной руке и кисть — на другой. Кроме того, мужчина пережил кому и несколько инсультов. Однако всё же смог побороть болезнь и 6 июля был выписан из больницы. Надеемся, что в жизни звезды всё наладится. Сейчас он проходит реабилитацию и учится ходить на протезах.