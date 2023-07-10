Россиянам рассказали, как спасти ноутбук после "наводнения" из газировки

Если ваш ноутбук оказался залит газировкой, чаем, кофе или водой, то есть несколько простых шагов, которые увеличат шансы на спасение гаджета. Конечно, многое зависит от объёма пролитой жидкости и от того, насколько быстро спохватился обладатель техники. По словам проректора по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталия Савченко, алгоритм действий должен быть следующий:

1. Сразу же отключите ноутбук, вынув его из розетки и отсоединив аккумулятор (если это возможно).

2. После отключения ноутбука переверните его вверх дном, чтобы избежать стекания жидкости внутрь системы.

3. Не включайте ноутбук в ближайшие несколько часов. Позвольте ему высохнуть естественным путём: минимум 24–48 часов. Это рекомендуемое время для высыхания.

4. Временно выключите воздушный поток вентилятора (если это возможно) и поместите ноутбук в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы ускорить процесс высыхания.

5. Не используйте фен, микроволновую печь или нагревательные приборы для высушивания ноутбука. Это может повредить его компоненты.

6. После того как ноутбук полностью высохнет, попробуйте включить его. Если он не включается или работает нестабильно, отнесите его в квалифицированный сервисный центр для диагностики и ремонта.

По словам собеседника Лайфа, эти советы смогут спасти жизнь вашему ноутбуку. Но некоторые действия могут серьёзно усугубить ситуацию, если компьютер намок, предупреждает эксперт.

"Не включайте ноутбук, пока он не полностью высохнет. Это может привести к повреждению электрических компонентов и короткому замыканию. Кроме того, не раскручивайте ноутбук и не пытайтесь самостоятельно разрешить проблему "изнутри" — ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты. Использовать нагревательные приборы для ускорения процесса высыхания тоже ни в коем случае нельзя", — предупредил Савченко в беседе с Лайфом.