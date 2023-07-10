Замужние женщины рассказали про влюблённость в других, и это 7 советов, как не начать изменять

Девушки, которые сталкивались с этой проблемой, рассказали, как с ней справлялись. Вот несколько советов, которые они предлагают:

"Мой муж любит говорить: "Вы не можете помешать птице сесть на дерево, но вы можете помешать ей построить гнездо". Со временем мы все начинаем чувствовать влечение ко многим разным людям, просто не нужно поддерживать эти фантазии", — TwinklyPhalanges.

"Я в таких случаях напоминаю себе, что у соседей трава всегда зеленее. Но это не значит, что за этим не скрываются какие-то проблемы. Да, другие люди могут нас привлекать. Ну и бог с ними. Идём дальше", — msphelps77.

"Я всегда напоминаю себе, что, хотя мне нравится идея быть влюблённой, никто из этих парней не сможет и сравниться с моим нынешним партнёром", — TattooPuddle.

Как избежать измены: опыт замужних женщин. Фото © Shutterstock

"Для меня суть в том, чтобы определить эту влюблённость как просто ещё одно желание, которое не может быть удовлетворено разумным образом. Это ничем не отличается от, скажем, желания вернуться домой посреди рабочего дня или зуда потратить деньги, отложенные на аренду, на новый гардероб. Не уделяйте этому чувству особого внимания, не позволяйте себе зацикливаться. Относитесь к нему как к чему-то, что вы хотели бы, но не можете получить. И переключите своё внимание на то, что реально и осуществимо прямо сейчас. Например, добраться домой и провести приятный вечер с вашим нынешним партнёром", — breadspac3.

Как не начать изменять: советы замужних женщин. Фото © Shutterstock

"Вообще, сначала поймите, что это нормально, когда вас влечёт к другим и даже чувствовать себя немного влюблённой — тоже естественно. Тогда вы берёте ситуацию в свои руки и сами способны остановиться", — noorichee.

"Я люблю своего мужа, и, хотя на свете есть и другие привлекательные мужчины, я никогда его не предам. Так что, получается, моё решение проблемы — просто любоваться издалека", — LetsBeConscious.

Замужние женщины — о своих чувствах к другим мужчинам: как сохранить отношения. Фото © Freepik / garetsvisual

"Не знаю, влюблялась ли я, но я точно постоянно нахожу других мужчин привлекательными. В таких случаях я стараюсь понять, что чувствую и почему. Например, у многих людей красивые лица. Но это не значит, что мне понравится проводить с ними время, не говоря уже о том, чтобы начать отношения. Это просто означает, что я нахожу их эстетически приятными. У моего партнёра красивое лицо, но помимо этого в нём так много всего, что заставляет меня любить его", — Ewace246.