10 главных отличий здоровых отношений от токсичных, заставящих вас бросить своего парня-тирана

Наверняка многие из вас сталкивались с токсичными отношениями, которые только портят нашу жизнь. Счастливицы, которым удалось вырваться из этого болота, рассказывают, как изменилась их жизнь в новых, здоровых отношениях. Делимся десятью историями из Reddit.

"Тот факт, что он остаётся спокойным, когда я начинаю говорить о своих чувствах…" — CrowCelestial.

"Теперь я намного спокойнее! Мне не нужно постоянно защищаться или придумывать оправдания для всего. Я больше не думаю о том, манипулирует ли он мной сейчас или проявляет искреннюю заботу. Теперь я могу проводить время с друзьями и делать это без его присутствия. Могу быть собой без стыда и осуждения", — DingDomme.

Как отличить токсичные отношения от здоровых. Фото © Freepik / gpointstudio

"Из жизни пропало ощущение, будто ты всегда ходишь по тонкому льду. Почувствовала такое облегчение, когда поняла, что теперь не нужно беспокоиться о том, что партнёр выйдет из себя", — tattooedjenny76.

"Я чувствую себя в безопасности! Физически, умственно, эмоционально, сексуально. А ещё намного счастливее. В смысле как отдельно, так и вместе с новым партнёром — он добавляет в мою жизнь больше счастья, а не стресса", — tvp204.

"Теперь на меня не кричат. Мне не нужно подбирать слова, чтобы избежать скандала. Я просто говорю, что хочу, как хочу, а мой парень никогда не меняет тему и не обвиняет, что я "встаю в позу", — Low_Animal6714.

Какие признаки здоровых отношений: 10 отличий от токсичных. Фото © Freepik / marymarkevich

"Человека, с которым я сейчас встречаюсь, не нужно просить или умолять уделить мне внимание. Ему просто нравится проводить со мной время", — FruitSnackEater.

"Однажды ночью в самом начале наших отношений я расплакалась, потому что он не пытался заняться со мной сексом перед сном. Всё, о чём я могла думать, это то, что он не любит меня, я ему не нравлюсь, он хочет меня бросить… В итоге оказалось, парень просто помнил, как несколько часов назад я ему говорила, как сильно устала. Это момент, которого я ждала всю свою жизнь. Мужчина, который уважал и принимал во внимание мои потребности, прежде чем инициировать секс. Раньше у меня даже не было варианта сказать "нет", не говоря уже о том, чтобы кто-то выслушал и понял, что уставшая женщина не захочет секса", — YourHorseDentist.

"Теперь я перестала бояться всего подряд: сообщать плохие новости, говорить "нет", покупать хорошие вещи, просить о помощи — всё это. <…> Нужно отметить, что ушли годы, чтобы изменить такой подход к жизни. Прошло уже три с тех пор, как я ушла от бывшего, а я до сих пор иногда боюсь делиться своими мыслями", — askallthequestions86

10 главных отличий здоровой любви от попыток вами манипулировать. Фото © Freepik / Drazen Zigic

"Теперь я чувствую, что меня ценят, любят, поддерживают. Я не боюсь открыться своему партнёру и поделиться с ним чем угодно", — pupdates.

"Меня не стыдят и не обвиняют, когда я поднимаю тему проблем в отношениях. Это больше похоже на обмен мнениями, когда мы пытаемся решить проблему вместе, чем на ситуацию "я против него". Он уважает мои границы. А ещё он поддерживает меня и радуется за мои достижения", — OrpheeMar.