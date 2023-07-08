Девушки раскрыли секреты и назвали идеальные для будущего мужа качества парней

В поисках будущего мужа каждая женщина задаёт себе вопрос, какими чертами должен обладать её избранник, чтобы оказаться идеальным партнёром на всю жизнь. Узнали у девушек с опытом на Reddit, как они ответили для себя на этот вопрос. Вот что нам удалось выяснить:

"Хорошие коммуникативные навыки и умение разрешать конфликты. Способность преодолевать разногласия спокойно и рационально. Рассматривает проблемы в отношениях как "мы против проблемы", а не "я против тебя", — uterustryingtokillme.

"А один мой парень сказал: "Не буду врать, я думал, ты преувеличиваешь насчёт своей семьи. Но ты не сумасшедшая, они реально обращаются с тобой как с дерьмом". Тогда-то я и поняла, что он будет моим мужем", — Inefficient-panda.

Какими качествами обладает идеальный муж — желания девушек. Фото © Shutterstock

"Мужчина должен хорошо ладить с детьми. И когда он обращает внимание, но не заинтересован в каждом человеке, который заигрывает с ними. Плюс он должен знать, чего он хочет", — ketohufflepuff.

"Кто-то, кто поддержит, когда тебе будет трудно", — GreenBell6729.

"Он не должен убегать от ответственности", — Similar-Audience6889.

Именно эти качества женщины ищут в своих мужьях. Фото © Shutterstock

"Он должен уважать и заботиться о моих мыслях и чувствах больше, чем о том, чтобы произвести впечатление на своих друзей-парней", — hammayolettuce.

"Идеальный будущий муж должен уметь шутить, общаться как взрослый человек, не бояться говорить, что у него на уме, не пытаться "играть в мачо", если я хочу оплатить счёт, и быть моим другом. Да, сексуальная энергия, конечно", — niatyre.

"Напористый, время от времени включает "режим рыцаря". Добрый, но не тряпка. Открытый. Готов общаться, слушать и самосовершенствоваться. Не осуждает и не стыдит никого. Надёжный и товарищ по команде, а не альфа-самец", — Justatroubledgirl.

Какими чертами должен обладать идеальный муж. Фото © Shutterstock

"Человек, который может с чувством юмора отнестись к моему сломанному мозгу, несовершенной памяти и переменчивому характеру", — fairie88.

"Привлекательный, добрый, заботливый, интересный, трудолюбивый и хорошо ладит с детьми", — Interestedmillennial.