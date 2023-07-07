Не прощают измен и требуют развод: Удивительные факты о птичьей любви, которые роднят пернатых с нами

Конечно, то, как люди смотрят на поведение некоторых животных и птиц, может противоречить законам природы. Кто из нас не думал, что грустная мордочка у нашкодившей собаки выражает стыд за содеянную пакость. Признавать, что любимые питомцы слишком отличаются от хозяев, не хочется. Вот люди, смотря на пару лебедей, и называют их мужем и женой. Потому что это мило и так похоже на нас.

Но у животного мира другие законы. Издание The Guardian рассказало, что 90% моногамных птиц находятся в паре с единственной птичкой на протяжении как минимум одного сезона спаривания. Хотя некоторые из особей не выдерживают роли "примерного семьянина" и всё же засматриваются на других, временно потом переключаясь на них. Занимательно, но учёные из Китая и Германии, занимавшиеся наблюдением, рассказывают: "изменяют" чаще самцы. А обнаружившая неверность своего кавалера самка не прощает неверности и "разводится" с изменщиком, прогоняя того от себя. Примечательно, что измены самок такого эффекта не имеют, им можно.

Учёные выяснили, почему самки не терпят измен самцов и всё чаще разводятся. Пара кольчатых ржанок, один из видов с высоким уровнем разводов и беспорядочной половой жизнью у самцов. Фото © Shutterstock

О страстях в отношениях птиц рассказывает орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик. По его словам, не стоит наделять животный мир моральными определениями, пригодными для человеческого общества. У тех же птиц смысл жизни в другом. Самцы должны оставлять за период спаривания как можно больше своего генетического материала в разнообразном потомстве. Им неважно, от какой самки это случится. В то время как роль птиц женского пола — сохранить как можно больше своего потомства.

В основном птицы реализуют три стратегии. Есть полигамные виды, не образующие пар. Это большинство наших уток, глухари, тетерева, многие куриные птицы. Тактика проста: самцы спариваются с самками, которые их выбрали, а потомство — не их забота. Чаще именно у таких видов птиц оперение мальчиков красивее и ярче, чем у девочек. Потому что важно, чтобы на него "клюнуло" как можно больше самок и разрешило спаривание.

"Существуют и виды, которые образуют пары, их можно разделить на два лагеря. Первые образуют пару на постоянной основе, выступая друг другу мужем и женой, как у людей. Такие птицы живут вместе до смерти одного из партнёров. Это лебеди, журавли и гуси — у них всё, как у человека. Правда, случаются походы на сторону, так называемый "курортный роман" или "измена". Это тоже отвечает стратегии самца оставить как можно больше генетического материала разным самкам. Вторая и большая половина моногамных птиц образуют пару лишь на один сезон, а на следующий год партнёры меняются", — рассказывает орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик.

Исследования показывают, что всё чаще пара расстаётся из-за измен мужчин. Даже в мире животных. Танец японских журавлей. Фото © Shutterstock

В то же время ученые из Ливерпульского университета провели собственное исследование и выяснили следующее. По их мнению, "разводы" у пернатых происходят всё чаще из-за изменений климата. Погода и условия жизни в родных местах обитания становятся всё более непредсказуемыми, потому птицам приходится менять направление во время перелётов. Из-за чего пара попросту теряется и не находит прежних партнёров.