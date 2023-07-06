Волшебная ночь Ивана Купалы: Как ловили ведьм и огнём проверяли любовь на прочность

Раньше праздник был несколько логичнее, так как отмечался с 20 на 21 июня, в летнее солнцестояние. Сейчас даты сдвинулись, и теперь Иван Купала празднуется с 6 на 7 июля. Даты сместились, а суть сохранилась.

У восточных славян, как и у всех остальных древних народов, жизнь была очень связана с циклами природы, рассказывает эксперт, а значит, привязана к солнцу. "Именно в это время погода становится стабильной и тёплой, поспевали первые плоды, кругом цветы, и есть возможность выдохнуть между посевом и сбором большого урожая. При этом солнце после самого длительного дня в году уже начинает поворачиваться к тёмной стороне зимы".

Ритуалы с венками на ночь Ивана Купалы

Как правильно плести венок на Ивана Купалу? Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

По словам эзотерика и таролога Мары, венки плели до праздника, их готовили заранее и не из первых попавшихся трав и цветов.

Очень важно было соблюдать значение трав. Для защиты от негативных влияний вроде порч и сглазов брали барвинок, от злых духов — папоротник, от колдовства — ежевику, для укрепления семьи — базилик, для любви — розы Мара Чармер Эзотерик, нумеролог, таролог

Важно также заметить, что у каждого венка было своё предназначение: одни сжигали в костре в качестве жертвоприношения, вторые забрасывали на крышу дома или дерево на счастье и удачу, некоторые девушки дарили понравившимся парням в качестве символа своего девичества. "Венки также относили и на кладбище в качестве помина, оставляли дома как обереги и гадали. Например, если венок опустить в воду, а он поплывёт от берега, то желание сбудется. Если нет — дело плохо", — рассказывает таролог.

Как на Иванов день, или в ночь Ивана Купалы, ловили ведьм?

Русичи в ночь на Ивана Купалу присматривались к женщинам в деревне и ловили ведьм. Фото © ТАСС / Михаил Жбанков

Эзотерик Мара Чармер рассказала про некоторые особенности наших предков на день Ярила. Праздновался Иван Купала всей деревней, и не выйти из дома, не присоединиться к празднику считалось позорным. "Дело в том, что большая часть ритуалов проводилась именно женщинами, так что не поддержать это действо было нельзя", — подчёркивает эксперт.

Именно на Ивана Купалу принято было заготавливать веники для бани на целый год. И собирали их девушки в лесу из молодых веток берёзы, ольхи, ивы и черёмухи. Особое место в обрядах занимали венки из трав и полевых цветов.

И тут снова надо было присутствовать всем женщинам деревни. Не пришла, значит, колдуешь, значит, накажут. Кстати, если не прыгнула через костёр — тоже колдуешь, тоже накажут. Обольют водой и отхлестают крапивой. Такой вот древнеславянский тест на чёрную магию Мара Чармер Эзотерик, нумеролог, таролог

Вокруг костра водили хороводы, пели купальские песни, через огонь прыгали и относились к этому весьма серьёзно. Это был и ритуал очищения, и защиты от русалок. Чем выше прыгнешь, тем счастливее будешь.

Как на Руси в ночь на Ивана Купалу проверяли огнём любовь на прочность

Прыгать через костёр на Ивана Купалу не только развлечение, но и ритуал, проверка любви на прочность. Фото © ТАСС / EPA / Sergey Dolzhenko

Мара Чармер рассказывает, что был особый ритуал проверки на прочность отношений влюблённых. "Молодёжь парами бралась за руки, если в прыжке через костёр руки не разъединялись — значит скоро свадьба. Распались — значит плохие отношения, скоро разойдутся". Древнеславянский тест на совместимость. Если пара не распалась в прыжке, а от костра за ними искры полетели — это считалось хорошим знаком. Что отношения будут яркими и красивыми. После праздника люди брали огонь с костра и относили его в свои дома, разжигая очаг священным пламенем.

Что едят в Иванов день, на Ивана Купалу, или праздник Ярила

Традиционный стол на ночь Ивана Купалы был простым и сытным: каша из ячменя, квас, вареники с тем, что выросло, и лепёшки из ржаной и пшеничной муки. Но, отмечает эксперт, важно заметить, что не ели на праздник мясо и молочку.

Особые магические ритуалы на ночь Ивана Купалы

Как колдовать в ночь Ивана Купалы и какие есть ритуалы на исполнение желаний? Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Этот красивый и самобытный праздник частично дошёл и до нас. И в честь такого события Мара Чармер решила поделиться с вами своим любимым ритуалом на ночь Ивана Купалы, который адаптировала под наше время, когда не у всех есть возможность прыгать через костры.

В полночь с 6 на 7 июля возьмите 12 тонких восковых свечей. Поставьте их на блюдо в центре комнаты и зажгите (не забывая о технике пожарной безопасности). Сначала подумайте, что вы хотите привлечь в свою жизнь, можете даже произнести желаемое вслух. И с этим мыслями обойдите свечи по часовой стрелке 12 раз. Дальше сядьте перед ними и дождитесь, когда все сгорят. Всё, вы великолепны! Только помните, что желания должны касаться только вас, без участия третьих лиц и без вреда для кого-либо Мара Чармер Эзотерик, нумеролог, таролог