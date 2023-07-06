18-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 6 июля

6 июля в народе отмечается праздник Аграфены Купальницы, Церковь чтит память святой мученицы Агриппины. Известно, что девушка отказалась от замужества ради Господа и посвятила себя служению ему. Во времена гонений христианку заточили в темницу и много пытали, однако отрекаться от веры она не стала. Бог в награду послал ей избавление. Но из-за полученных травм святая всё равно вскоре скончалась. Похоронили её в Сицилии, а рядом с гробом начали совершаться чудеса.

Чего ждать от 18-х лунных суток, 6 июля 2023 года

Чего ожидать от 6 июля 2023 года, 18-х лунных суток? Фото © Shutterstock

В 23:12 5 июля начался 18-й лунный день. Луна находится в третьей фазе и является убывающей. Стихия суток — Огонь. Он одновременно освещает путь и даёт тепло, однако может и обжечь, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Предупреждает об осторожности и символ дня — хитрая обезьяна. А также не самые однозначные — лёд и зеркало. Число, приносящее счастье, — девять, а цвета 18-х лунных суток — зелёный, изумрудный и малахитовый. Из камней следует выбрать опал, аметист, шпинель и белый агат. Этот день вернёт нам вдоволь всего, что плохого мы причинили другим. И мало никому не покажется. Постарайтесь сегодня исправить ошибки и как следует взвесьте свои решения и поступки, настройтесь на хорошее и позитивное.

18-й лунный день: что можно делать 6 июля 2023 года

Что можно делать в 18-й лунный день, 6 июля 2023 года? Фото © Freepik / drobotdean

Как лучше всего встретить 18-е лунные сутки, чтобы день принёс только радость и счастье, рассказываем. День благоприятен для творческих и научных проектов, вдохновение не покинет и поможет в новых открытиях.

Удачное время для поездок, путешествий, командировок, переезда на новое место.

Стоит заняться спортом или физическим трудом.

Также в 18-й день лунного календаря звёзды советуют прислушаться к своим снам. Есть вероятность, что они окажутся вещими и подскажут, как справиться с настигшей болезнью.

Разрешается заниматься и небольшими делами по дому, хотя за крупные лучше не браться.

Согласно народным поверьям, в праздник Аграфены Купальницы нужно искупаться в реке или озере, попариться в бане или хотя бы помыться в ванне. Вода обладает необычными силами, которые подарят крепкое здоровье.

Если двери или окна открыты, надо положить на подоконник или порог крапиву, чеснок или полынь. Эти травы защитят от нечистой силы.

Следует сходить в церковь и помолиться святой Агриппине Римской о здоровье.

Одеться надо в самые лучшие новые вещи.

Разрешалось делать уборку в доме.

Был обычай умываться утренней росой, считалось, что это поможет сохранить красоту и молодость.

Что нельзя делать в 18-й день лунного календаря, 6 июля 2023 года

Что нельзя делать во вторник, 6 июля, — в 18-й лунный день? Фото © Shutterstock

Запретов, связанных с 18-ми лунными сутками, намного больше, так как сегодня во многих областях следует поостеречься, чтобы не потерять нечто дорогое. Не следует начинать новые и важные дела. Риск оказаться под чужим влиянием весьма велик.

Принятие серьёзных решений тоже лучше отложить.

Взаимосвязи с людьми грозят определёнными опасностями. Есть вероятность оказаться жертвой обмана или интриг.

Не самый удачный день для бизнеса. Если возможно, то отложите ответственные дела, встречи, переговоры и займитесь рутиной.

В 18-е лунные сутки нельзя совершать денежных операций.

Не надо разговаривать с руководством по крупным делам, но мелкие вопросы обсудить можно.

Менять место работы не следует.

Покупку и продажу недвижимости тоже лучше перенести.

Сегодня нежелательно слишком долго спать, есть мясные блюда, сдавать зачёты и экзамены.

Нельзя выяснять отношения, ругаться и кричать.

Считается, что если подстричься в 18-й день лунного календаря, то можно потерять имущество, стать жертвой воров и мошенников.

Для заключения брака и зачатия детей время неподходящее.

Следует помнить и о ряде ограничений, связанных с праздником Аграфены Купальницы. В первую очередь 6 июля, в четверг, нельзя весь день проводить в тишине и одиночестве. Нечисть становится наиболее активна, особенно её тянет к тем, рядом с кем никого нет.

Не надо рвать цветы, чтобы украсить дом.

Засыпать, пока не наступила полночь, не следует, так как домовой будет мешать и даже попытается причинить вред.

Согласно народным приметам, старикам, детям и беременным женщинам на Аграфену Купальницу нельзя приближаться к открытым водоёмам, где водятся русалки, водяные и другая нечисть.

Запрещается грустить, впадать в уныние, злиться, мстить, питать недобрые мысли, плакать. Это сильно скажется на вашей же жизни.

Не общайтесь с людьми, которые вам неприятны, не конфликтуйте, не выясняйте отношений.

Категорически запрещается в этот день рисковать, делать ставки, давать обещания. Вещи, связанные с удачей, обречены на провал.