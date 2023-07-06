18-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 6 июля
В 23:12 по московскому времени 5 июля начались 18-е лунные сутки. Период, когда следует быть осторожными, так как есть риск попасть в неприятности. Рассказываем, чего стоит избегать, а чего нет.
6 июля в народе отмечается праздник Аграфены Купальницы, Церковь чтит память святой мученицы Агриппины. Известно, что девушка отказалась от замужества ради Господа и посвятила себя служению ему. Во времена гонений христианку заточили в темницу и много пытали, однако отрекаться от веры она не стала. Бог в награду послал ей избавление. Но из-за полученных травм святая всё равно вскоре скончалась. Похоронили её в Сицилии, а рядом с гробом начали совершаться чудеса.
Чего ждать от 18-х лунных суток, 6 июля 2023 года
Чего ожидать от 6 июля 2023 года, 18-х лунных суток? Фото © Shutterstock
В 23:12 5 июля начался 18-й лунный день. Луна находится в третьей фазе и является убывающей. Стихия суток — Огонь. Он одновременно освещает путь и даёт тепло, однако может и обжечь, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Предупреждает об осторожности и символ дня — хитрая обезьяна. А также не самые однозначные — лёд и зеркало. Число, приносящее счастье, — девять, а цвета 18-х лунных суток — зелёный, изумрудный и малахитовый. Из камней следует выбрать опал, аметист, шпинель и белый агат. Этот день вернёт нам вдоволь всего, что плохого мы причинили другим. И мало никому не покажется. Постарайтесь сегодня исправить ошибки и как следует взвесьте свои решения и поступки, настройтесь на хорошее и позитивное.
18-й лунный день: что можно делать 6 июля 2023 года
Что можно делать в 18-й лунный день, 6 июля 2023 года? Фото © Freepik / drobotdean
Как лучше всего встретить 18-е лунные сутки, чтобы день принёс только радость и счастье, рассказываем.
- День благоприятен для творческих и научных проектов, вдохновение не покинет и поможет в новых открытиях.
- Удачное время для поездок, путешествий, командировок, переезда на новое место.
- Стоит заняться спортом или физическим трудом.
- Также в 18-й день лунного календаря звёзды советуют прислушаться к своим снам. Есть вероятность, что они окажутся вещими и подскажут, как справиться с настигшей болезнью.
- Разрешается заниматься и небольшими делами по дому, хотя за крупные лучше не браться.
- Согласно народным поверьям, в праздник Аграфены Купальницы нужно искупаться в реке или озере, попариться в бане или хотя бы помыться в ванне. Вода обладает необычными силами, которые подарят крепкое здоровье.
- Если двери или окна открыты, надо положить на подоконник или порог крапиву, чеснок или полынь. Эти травы защитят от нечистой силы.
- Следует сходить в церковь и помолиться святой Агриппине Римской о здоровье.
- Одеться надо в самые лучшие новые вещи.
- Разрешалось делать уборку в доме.
- Был обычай умываться утренней росой, считалось, что это поможет сохранить красоту и молодость.
Что нельзя делать в 18-й день лунного календаря, 6 июля 2023 года
Что нельзя делать во вторник, 6 июля, — в 18-й лунный день? Фото © Shutterstock
Запретов, связанных с 18-ми лунными сутками, намного больше, так как сегодня во многих областях следует поостеречься, чтобы не потерять нечто дорогое.
- Не следует начинать новые и важные дела. Риск оказаться под чужим влиянием весьма велик.
- Принятие серьёзных решений тоже лучше отложить.
- Взаимосвязи с людьми грозят определёнными опасностями. Есть вероятность оказаться жертвой обмана или интриг.
- Не самый удачный день для бизнеса. Если возможно, то отложите ответственные дела, встречи, переговоры и займитесь рутиной.
- В 18-е лунные сутки нельзя совершать денежных операций.
- Не надо разговаривать с руководством по крупным делам, но мелкие вопросы обсудить можно.
- Менять место работы не следует.
- Покупку и продажу недвижимости тоже лучше перенести.
- Сегодня нежелательно слишком долго спать, есть мясные блюда, сдавать зачёты и экзамены.
- Нельзя выяснять отношения, ругаться и кричать.
- Считается, что если подстричься в 18-й день лунного календаря, то можно потерять имущество, стать жертвой воров и мошенников.
- Для заключения брака и зачатия детей время неподходящее.
Следует помнить и о ряде ограничений, связанных с праздником Аграфены Купальницы.
- В первую очередь 6 июля, в четверг, нельзя весь день проводить в тишине и одиночестве. Нечисть становится наиболее активна, особенно её тянет к тем, рядом с кем никого нет.
- Не надо рвать цветы, чтобы украсить дом.
- Засыпать, пока не наступила полночь, не следует, так как домовой будет мешать и даже попытается причинить вред.
- Согласно народным приметам, старикам, детям и беременным женщинам на Аграфену Купальницу нельзя приближаться к открытым водоёмам, где водятся русалки, водяные и другая нечисть.
- Запрещается грустить, впадать в уныние, злиться, мстить, питать недобрые мысли, плакать. Это сильно скажется на вашей же жизни.
- Не общайтесь с людьми, которые вам неприятны, не конфликтуйте, не выясняйте отношений.
- Категорически запрещается в этот день рисковать, делать ставки, давать обещания. Вещи, связанные с удачей, обречены на провал.
Ранее Лайф называл три знака зодиака, кому суждено встретить любовь всей жизни лишь в зрелом возрасте. Это прекрасное чувство может настигнуть человека как рано, так и поздно. Не стоит отчаиваться, если вы до сих пор одиноки. Возможно, ваша судьба — обрести счастье только после 40.
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