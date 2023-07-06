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6 июля, 05:30
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18-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 6 июля

В 23:12 по московскому времени 5 июля начались 18-е лунные сутки. Период, когда следует быть осторожными, так как есть риск попасть в неприятности. Рассказываем, чего стоит избегать, а чего нет.

6 июля в народе отмечается праздник Аграфены Купальницы, Церковь чтит память святой мученицы Агриппины. Известно, что девушка отказалась от замужества ради Господа и посвятила себя служению ему. Во времена гонений христианку заточили в темницу и много пытали, однако отрекаться от веры она не стала. Бог в награду послал ей избавление. Но из-за полученных травм святая всё равно вскоре скончалась. Похоронили её в Сицилии, а рядом с гробом начали совершаться чудеса.

Чего ждать от 18-х лунных суток, 6 июля 2023 года

Чего ожидать от 6 июля 2023 года, 18-х лунных суток? Фото © Shutterstock

Чего ожидать от 6 июля 2023 года, 18-х лунных суток? Фото © Shutterstock

В 23:12 5 июля начался 18-й лунный день. Луна находится в третьей фазе и является убывающей. Стихия суток — Огонь. Он одновременно освещает путь и даёт тепло, однако может и обжечь, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Предупреждает об осторожности и символ дня — хитрая обезьяна. А также не самые однозначные — лёд и зеркало. Число, приносящее счастье, — девять, а цвета 18-х лунных суток — зелёный, изумрудный и малахитовый. Из камней следует выбрать опал, аметист, шпинель и белый агат. Этот день вернёт нам вдоволь всего, что плохого мы причинили другим. И мало никому не покажется. Постарайтесь сегодня исправить ошибки и как следует взвесьте свои решения и поступки, настройтесь на хорошее и позитивное.

18-й лунный день: что можно делать 6 июля 2023 года

Что можно делать в 18-й лунный день, 6 июля 2023 года? Фото © Freepik / drobotdean

Что можно делать в 18-й лунный день, 6 июля 2023 года? Фото © Freepik / drobotdean

Как лучше всего встретить 18-е лунные сутки, чтобы день принёс только радость и счастье, рассказываем.

  • День благоприятен для творческих и научных проектов, вдохновение не покинет и поможет в новых открытиях.
  • Удачное время для поездок, путешествий, командировок, переезда на новое место.
  • Стоит заняться спортом или физическим трудом.
  • Также в 18-й день лунного календаря звёзды советуют прислушаться к своим снам. Есть вероятность, что они окажутся вещими и подскажут, как справиться с настигшей болезнью.
  • Разрешается заниматься и небольшими делами по дому, хотя за крупные лучше не браться.
  • Согласно народным поверьям, в праздник Аграфены Купальницы нужно искупаться в реке или озере, попариться в бане или хотя бы помыться в ванне. Вода обладает необычными силами, которые подарят крепкое здоровье.
  • Если двери или окна открыты, надо положить на подоконник или порог крапиву, чеснок или полынь. Эти травы защитят от нечистой силы.
  • Следует сходить в церковь и помолиться святой Агриппине Римской о здоровье.
  • Одеться надо в самые лучшие новые вещи.
  • Разрешалось делать уборку в доме.
  • Был обычай умываться утренней росой, считалось, что это поможет сохранить красоту и молодость.

Что нельзя делать в 18-й день лунного календаря, 6 июля 2023 года

Что нельзя делать во вторник, 6 июля, — в 18-й лунный день? Фото © Shutterstock

Что нельзя делать во вторник, 6 июля, — в 18-й лунный день? Фото © Shutterstock

Запретов, связанных с 18-ми лунными сутками, намного больше, так как сегодня во многих областях следует поостеречься, чтобы не потерять нечто дорогое.

  • Не следует начинать новые и важные дела. Риск оказаться под чужим влиянием весьма велик.
  • Принятие серьёзных решений тоже лучше отложить.
  • Взаимосвязи с людьми грозят определёнными опасностями. Есть вероятность оказаться жертвой обмана или интриг.
  • Не самый удачный день для бизнеса. Если возможно, то отложите ответственные дела, встречи, переговоры и займитесь рутиной.
  • В 18-е лунные сутки нельзя совершать денежных операций.
  • Не надо разговаривать с руководством по крупным делам, но мелкие вопросы обсудить можно.
  • Менять место работы не следует.
  • Покупку и продажу недвижимости тоже лучше перенести.
  • Сегодня нежелательно слишком долго спать, есть мясные блюда, сдавать зачёты и экзамены.
  • Нельзя выяснять отношения, ругаться и кричать.
  • Считается, что если подстричься в 18-й день лунного календаря, то можно потерять имущество, стать жертвой воров и мошенников.
  • Для заключения брака и зачатия детей время неподходящее.

Следует помнить и о ряде ограничений, связанных с праздником Аграфены Купальницы.

  • В первую очередь 6 июля, в четверг, нельзя весь день проводить в тишине и одиночестве. Нечисть становится наиболее активна, особенно её тянет к тем, рядом с кем никого нет.
  • Не надо рвать цветы, чтобы украсить дом.
  • Засыпать, пока не наступила полночь, не следует, так как домовой будет мешать и даже попытается причинить вред.
  • Согласно народным приметам, старикам, детям и беременным женщинам на Аграфену Купальницу нельзя приближаться к открытым водоёмам, где водятся русалки, водяные и другая нечисть.
  • Запрещается грустить, впадать в уныние, злиться, мстить, питать недобрые мысли, плакать. Это сильно скажется на вашей же жизни.
  • Не общайтесь с людьми, которые вам неприятны, не конфликтуйте, не выясняйте отношений.
  • Категорически запрещается в этот день рисковать, делать ставки, давать обещания. Вещи, связанные с удачей, обречены на провал.

Ранее Лайф называл три знака зодиака, кому суждено встретить любовь всей жизни лишь в зрелом возрасте. Это прекрасное чувство может настигнуть человека как рано, так и поздно. Не стоит отчаиваться, если вы до сих пор одиноки. Возможно, ваша судьба — обрести счастье только после 40.

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Обложка ©

Shutterstock

Екатерина Селиванова
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