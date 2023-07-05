Дата рождения покажет, какой кармический урок из прошлого вы отрабатываете в этой жизни

Оказывается, не просто так люди рождаются в период с 14-го по 22-е число любого месяца. В нумерологии этот промежуток называется "кармической зоной". Означает следующее: в прошлом своём воплощении человек вёл себя непростительно плохо и грешно, за что в нынешнем должен понести наказание в виде работы над кармическими ошибками. Получается, что на нас всегда влияют прошлые жизни. Но как именно?

Рождённые 14-го числа грешили не по-детски и были слишком жадными. Если хотите исправиться и в будущих воплощениях не повторить судьбу работы над ошибками, стоит уже сейчас соблюдать умеренность.

Те, у кого день рождения выпал на 15-е число любого месяца, если верить нумерологии, тоже совершили большую ошибку в прошлом. А именно подписали контракт с Дьяволом, продав тому свою душу. Поэтому в нынешней жизни у людей часто стоит выбор: перейти на тёмную сторону или остаться на светлой. Что делать для своего исправления, думаем, понятно.

Как определить свой кармический долг в нумерологии и исправить его? Фото © Shutterstock

Если человек был рождён 16-го числа, то знайте: в прошлой жизни он разрушал всё на своём пути. Поэтому в этом воплощении ему предназначено исключительно созидать. А если праздник выпал на 17-е число, в нумерологии это означает следующее: в погоне за славой вы нарушили авторские права, украв чужую идею. В наказание в этой жизни добиться громкого успеха у вас не получится.

Какой кармический урок в нумерологии означает, когда день рождения 18-го? Люди в прошлых жизнях нередко становились мошенниками, поэтому главная для них задача на эту жизнь — не обманывать. А вот рождённые на день позже, 19-го числа, злоупотребляли властью и своими полномочиями. Сейчас таким личностям придётся очень чётко соблюдать закон свободы воли.

Что означает день рождения в нумерологии и как понять, что у вас плохая карма. Фото © Shutterstock

Если день вашего рождения выпал на цифру 20 любого месяца, то знайте: в прошлых воплощениях вы тоже крупно ошибались или грешили. Но касается это близких людей. В нумерологии кармический урок этого числа связан с предательством рода или каких-то его традиций. Чтобы компенсировать собой же созданный ущерб, людям с днём рождения 20-го числа в этой жизни нужно максимально вкладываться в семью и род.