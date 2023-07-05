17-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 5 июля

5 июля в народе отмечается праздник Ульянин день, или иначе День Ульяны и Евсевия. Раньше считалось, что в это время нужно встречаться с любимыми и ходить на свидания. Церковь вспоминает сегодня священномученика Евсевия, епископа Самосатского, жившего в IV веке. Он проповедовал православную веру и во времена гонений пострадал от рук женщины-арианки.

Чего ждать от 17-х лунных суток, 5 июля 2023 года

Чего ожидать от 5 июля 2023 года, 17-х лунных суток? Фото © Shutterstock

17-й лунный день, согласно календарю фаз Луны, вступил в свои права вчера, 4 июля, в 22:51 по мск. А этим вечером, в 23:12, начнутся уже 18-е. В 17-е лунные сутки правящей стихией является Земля, защищающая людей от всего плохого и негативного. Символом дня выступает виноградная гроздь, олицетворяющая собой богатство и достаток. Цвета, что принесут удачу, — жёлтый и золотой, однако исключать и другие яркие оттенки тоже не стоит. А счастливые камни — гематит и циркон. Сегодня звёзды разрешают от души повеселиться: сходить в театр, на концерт, танцы, что только захочется. Главное — не переусердствовать, а иначе есть вероятность столкнуться с проблемами. Над каждым решением следует хорошенько подумать. Разрешается в 17-е лунные сутки и немного выпить.

17-й лунный день: что можно делать 5 июля 2023 года

Что можно делать в 17-й лунный день, 5 июля 2023 года? Фото © Shutterstock

17-е лунные сутки — день благоприятный. И может принести немало приятных моментов, если не упустить дарованные Вселенной возможности. Чем заняться 5 июля, рассказываем. Время располагает к началу новых и важных дел.

Позволено принимать решения, однако определённую осторожность соблюдать всё же стоит.

Отличный день, чтобы пообщаться с друзьями, знакомыми, начать отношения.

Можно в 17-й день лунного календаря совершать операции, связанные с финансами.

Хорошее время, чтобы сменить место работы.

Также благоприятный день для покупки, продажи и других манипуляций с недвижимостью.

Удачно сложатся любые путешествия и поездки.

Радость и удовлетворение принесёт отдых на природе: праздники, застолья и подобные мероприятия.

17-й лунный день успешен для проведения свадеб и зачатия ребёнка.

Согласно народному календарю, 5 июля отмечается Евсеев день, или иначе Ульянин день. Этот праздник несёт свои правила и запреты, которые следует соблюдать, если не хотите разозлить недобрые силы. В это время вспомните о близких, напишите им, позвоните, порадуйте вниманием и заботой.

Вспомните о давно утерянных связях, назначьте с ними встречу.

Считается, что в Ульянин день повезёт одиноким людям, мечтающим встретить любовь.

В Евсеев день, в эту среду, можно собирать лекарственные травы, пока на них ещё есть роса. Тогда растения способны творить чудеса и ставить людей на ноги.

В старину 5 июля заготавливали банные веники, которые, по поверьям, выгоняли все болезни из человека при использовании.

Сегодня следует прибраться в доме, помыть полы, сложить вещи. Это отпугнёт нечистую силу.

Что нельзя делать в 17-й день лунного календаря, 5 июля 2023 года

Что нельзя делать во вторник, 5 июля, — в 17-й лунный день? Фото © Shutterstock

Однако 17-е лунные сутки таят в себе и определённые опасности. С чем следует быть поосторожнее, чтобы не вляпаться в неприятности и не нажить себе врагов? Если есть возможность, то сегодня не стоит заниматься рутинной работой.

Запрещено перенапрягаться — это повлечёт неприятные последствия, связанные со здоровьем.

Нельзя в 17-й день лунного календаря общаться с начальством, ничем хорошим это не закончится.

Выяснение отношений лучше всего отложить на другой день, ссоры и конфликты обернутся против вас же.

Сегодня велик риск получить травму, заболеть, поэтому лишний раз рисковать здоровьем не следует. Любой недуг, заработанный в 17-й лунный день, будет протекать тяжело и долго.

Стричь волосы тоже не стоит. По восточным поверьям, это может привлечь злых духов.

Согласно народным поверьям, в Евсеев день тоже есть некоторые запреты. 5 июля — день, неблагоприятный для разводов, расставаний. Если провести этот день вместе, любовь станет крепче.

Не рискуйте зря. Вера в удачу и везение сегодня подведёт.

Запрещается ссориться, конфликтовать, ругаться с близкими.

Согласно народным приметам, одиноким девушкам в Ульянин день нельзя ходить по траве, так как можно сбить с пути своего суженого.

В среду, 5 июля, ни в коем случае не надо поддаваться соблазну. Следует держать свои желания под контролем. Иначе возникнут проблемы в личной жизни, финансах и прочем, смотря какая часть жизни окажется преданной.

Нельзя покупать одежду, технику и бытовые приборы, считается, что они быстро сломаются.

Запрещается обманывать, распускать слухи, искажать факты — придётся отвечать за сказанные слова.