17-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 5 июля
4 июля, в 22:51, начались 17-е лунные сутки. Всю среду мы будем жить под их влиянием. Что принесёт день веселья и развлечений и как следует его прожить, чтобы получить удовольствие, рассказываем.
5 июля в народе отмечается праздник Ульянин день, или иначе День Ульяны и Евсевия. Раньше считалось, что в это время нужно встречаться с любимыми и ходить на свидания. Церковь вспоминает сегодня священномученика Евсевия, епископа Самосатского, жившего в IV веке. Он проповедовал православную веру и во времена гонений пострадал от рук женщины-арианки.
Чего ждать от 17-х лунных суток, 5 июля 2023 года
Чего ожидать от 5 июля 2023 года, 17-х лунных суток? Фото © Shutterstock
17-й лунный день, согласно календарю фаз Луны, вступил в свои права вчера, 4 июля, в 22:51 по мск. А этим вечером, в 23:12, начнутся уже 18-е. В 17-е лунные сутки правящей стихией является Земля, защищающая людей от всего плохого и негативного. Символом дня выступает виноградная гроздь, олицетворяющая собой богатство и достаток. Цвета, что принесут удачу, — жёлтый и золотой, однако исключать и другие яркие оттенки тоже не стоит. А счастливые камни — гематит и циркон. Сегодня звёзды разрешают от души повеселиться: сходить в театр, на концерт, танцы, что только захочется. Главное — не переусердствовать, а иначе есть вероятность столкнуться с проблемами. Над каждым решением следует хорошенько подумать. Разрешается в 17-е лунные сутки и немного выпить.
17-й лунный день: что можно делать 5 июля 2023 года
Что можно делать в 17-й лунный день, 5 июля 2023 года? Фото © Shutterstock
17-е лунные сутки — день благоприятный. И может принести немало приятных моментов, если не упустить дарованные Вселенной возможности. Чем заняться 5 июля, рассказываем.
- Время располагает к началу новых и важных дел.
- Позволено принимать решения, однако определённую осторожность соблюдать всё же стоит.
- Отличный день, чтобы пообщаться с друзьями, знакомыми, начать отношения.
- Можно в 17-й день лунного календаря совершать операции, связанные с финансами.
- Хорошее время, чтобы сменить место работы.
- Также благоприятный день для покупки, продажи и других манипуляций с недвижимостью.
- Удачно сложатся любые путешествия и поездки.
- Радость и удовлетворение принесёт отдых на природе: праздники, застолья и подобные мероприятия.
- 17-й лунный день успешен для проведения свадеб и зачатия ребёнка.
Согласно народному календарю, 5 июля отмечается Евсеев день, или иначе Ульянин день. Этот праздник несёт свои правила и запреты, которые следует соблюдать, если не хотите разозлить недобрые силы.
- В это время вспомните о близких, напишите им, позвоните, порадуйте вниманием и заботой.
- Вспомните о давно утерянных связях, назначьте с ними встречу.
- Считается, что в Ульянин день повезёт одиноким людям, мечтающим встретить любовь.
- В Евсеев день, в эту среду, можно собирать лекарственные травы, пока на них ещё есть роса. Тогда растения способны творить чудеса и ставить людей на ноги.
- В старину 5 июля заготавливали банные веники, которые, по поверьям, выгоняли все болезни из человека при использовании.
- Сегодня следует прибраться в доме, помыть полы, сложить вещи. Это отпугнёт нечистую силу.
Что нельзя делать в 17-й день лунного календаря, 5 июля 2023 года
Что нельзя делать во вторник, 5 июля, — в 17-й лунный день? Фото © Shutterstock
Однако 17-е лунные сутки таят в себе и определённые опасности. С чем следует быть поосторожнее, чтобы не вляпаться в неприятности и не нажить себе врагов?
- Если есть возможность, то сегодня не стоит заниматься рутинной работой.
- Запрещено перенапрягаться — это повлечёт неприятные последствия, связанные со здоровьем.
- Нельзя в 17-й день лунного календаря общаться с начальством, ничем хорошим это не закончится.
- Выяснение отношений лучше всего отложить на другой день, ссоры и конфликты обернутся против вас же.
- Сегодня велик риск получить травму, заболеть, поэтому лишний раз рисковать здоровьем не следует. Любой недуг, заработанный в 17-й лунный день, будет протекать тяжело и долго.
- Стричь волосы тоже не стоит. По восточным поверьям, это может привлечь злых духов.
Согласно народным поверьям, в Евсеев день тоже есть некоторые запреты.
- 5 июля — день, неблагоприятный для разводов, расставаний. Если провести этот день вместе, любовь станет крепче.
- Не рискуйте зря. Вера в удачу и везение сегодня подведёт.
- Запрещается ссориться, конфликтовать, ругаться с близкими.
- Согласно народным приметам, одиноким девушкам в Ульянин день нельзя ходить по траве, так как можно сбить с пути своего суженого.
- В среду, 5 июля, ни в коем случае не надо поддаваться соблазну. Следует держать свои желания под контролем. Иначе возникнут проблемы в личной жизни, финансах и прочем, смотря какая часть жизни окажется преданной.
- Нельзя покупать одежду, технику и бытовые приборы, считается, что они быстро сломаются.
- Запрещается обманывать, распускать слухи, искажать факты — придётся отвечать за сказанные слова.
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