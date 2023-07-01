Одежда каких цветов и оттенков способна отпугнуть удачу и превратить жизнь в череду испытаний

Обычно мы выбираем одежду того или иного цвета в зависимости от вкуса и цветотипа внешности. Но эзотерики утверждают, что внимание необходимо обращать и на значение оттенков, ведь некоторые из них способны отнять у человека удачу и счастье. Как стоит одеваться, чтобы везение вас не покинуло, — в нашем материале.

1. Чёрный цвет одежды — хорошо или плохо

Почему чёрный цвет отталкивает удачу? Фото © Shutterstock

Какой же цвет ещё может оказаться на первом месте, как не чёрный? На самом деле он не такой уж и плохой. Однако слишком большое количество угнетающе действует на психическое состояние человека, притягивает негативную энергетику — и даже может повлиять на физическое здоровье. Если весь шкаф у вас забит исключительно тёмными вещами, не следует удивляться, что жизнь складывается не так радостно, как хотелось бы.

Чёрный цвет вызывает депрессию, грусть, тоску, переутомление и раздражительность. Его любители рискуют никогда не встретить свою половинку. Ещё чёрный отгоняет от человека финансы. Чем чаще вы будете одеваться так мрачно, тем вероятнее, что удача в денежных вопросах так и не придёт. Нет необходимости полностью отказываться от чёрного, просто не забывайте разбавлять его яркими деталями. Негатив будет развеян.

2. Серый цвет отпугивает удачу

Серый цвет состоит из чёрного и белого, а потому далеко от первого пункта не ушёл. Когда человек чувствует себя подавленно, его тянет одеться именно в этот оттенок. Но делать так не стоит. Серый может вызвать депрессию, печаль, произвести ещё более угнетающее влияние на душевное состояние человека. Согласно эзотерике, он притягивает несчастья и проблемы. А также вытягивает энергию из тех, кто его носит. Если плохое настроение и на душе скребут кошки, одеваться в серый категорически запрещено, будет только хуже. Чтобы поднять настроение и восполнить энергию, следует выбрать оранжевый, алый, золотой, розовый, персиковый и бордовый цвет.

3. Как красный цвет влияет на судьбу человека

Какое влияние оказывает на человека красный цвет? Фото © Shutterstock

В целом красный — цвет позитивный. Он наделяет человека энергией, увеличивает силы. Если часто одеваться в красное, жизнь будет наполнена страстью, чувствами и яркими эмоциями. Но во всём следует знать меру. Слишком много красного может негативно повлиять на здоровье, стимулировать стресс и даже поднять температуру. Правильнее надевать его оттенки изредка, когда настроение располагает, или делать яркие акценты, выбирая в качестве основного более сдержанные тона.

4. Почему белый цвет опасен

Белый цвет не совсем однозначный, к примеру, в западных странах он ассоциируется с чистотой, невинностью, праздником, свадьбой. А вот на Востоке его значение прямо противоположное: печать, слёзы, тоска, смерть. Используется в похоронных ритуалах, и в обычной жизни жители стран Востока стараются носить белый по минимуму. Если не разбавлять его другими цветами, может появиться чувство пустоты, грусти и покинутости, а при постоянной носке вызовет депрессию и страх одиночества.

5. Жёлтый — цвет богатства или несчастья?

Какие проблемы могут возникнуть, если одеваться в жёлтый цвет? Фото © Shutterstock

Жёлтый — цвет солнца и лета. Но это с одной стороны. А с другой — один из самых негативных и угнетающих оттенков цветовой гаммы. Он тесно связан с нервной системой. Переизбыток вызовет дискомфорт, злость, раздражительность, агрессию. Не просто так жёлтый ассоциируется с сумасшествием, ревностью и изменой.

6. Как на жизнь влияет коричневый цвет

Наверняка вы слышали, что коричневый очень старит. Иногда так и кажется. Если часто использовать этот оттенок в одежде, человек начинает выглядеть старше. А ещё этот цвет способен вызывать тревогу, нервозность, беспокойство, тоску, переживания — что не может не сказываться на внешнем виде. Если не желаете испытывать одиночество и беспричинное волнение, лучше разбавляйте коричневый другими цветами. Так его влияние нейтрализуется.