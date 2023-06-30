Почему хоронят на глубине двух метров и обязательно в гробу: всё, что вы хотели узнать, но боялись

Если вы когда-либо задумывались о процессе похорон, то, возможно, у вас возникали вопросы о том, почему тела хоронят на глубине двух метров и обязательно в гробу. Отвечаем на самые популярные и рассказываем, откуда взялись некоторые суеверия.

Почему хоронят на глубине двух метров

Что нужно знать о процессе похорон. Фото © Shutterstock

Существует несколько причин, по которым тела хоронят именно на глубине двух метров. Глубже закапывать нельзя, так как есть опасность распространения опасных веществ. Когда тело разлагается, оно выделяет вредные химические вещества, которые способны загрязнять почву и грунтовые воды. Выше хоронить тоже небезопасно. В таком случае дикие животные могут разрывать могилы, что тоже приносит некоторые неприятности.

В какой день лучше не хоронить

Глубина захоронения и использование гробов: основные аспекты процесса похорон. Фото © Shutterstock

В разных культурах есть различные точки зрения на то, когда лучше не проводить похороны. К примеру, у православных христиан нет никаких запретов на определённые дни, однако если предполагаемые похороны выпадают на важные церковные праздники, то погребение обычно переносят. Умерших мусульман следует обязательно хоронить до ближайшего заката, поэтому в любой другой день это делать просто нельзя. У иудеев, тут ничего нового — запрещено проводить похороны в Шаббат.

Про могилу: самые страшные приметы

Указывать на погребение пальцем, брать что-либо с могилы, осквернять место последнего земного приюта. Почему так? Эти действия нарушают святыню могилы и вызывают проблемы в жизни человека.

Эти действия нарушают святыню могилы и вызывают проблемы в жизни человека. Споткнуться у могилы — знак, что необходимо более внимательно отнестись к своему образу жизни. Упасть на могиле, провалиться в яму, подготовленную для похорон, — к серьёзной болезни, а то и к смерти. Почему так? Эти действия связывают человека со смертью и напоминают о тщетности всего мирского.

Эти действия связывают человека со смертью и напоминают о тщетности всего мирского. Место погребения следует содержать в чистоте, своевременно наводить порядок на нём. Почему так? Всё для того, чтобы умерший на том свете не испытывал мучений. Это связано с уважением к усопшему и восприятием могилы как священного места.

Что нужно знать о похоронах: ответы на популярные вопросы. Фото © Freepik

Нельзя оставлять на могиле увядшие цветы. Если был принесён букет из срезанных растений, его следует убрать, когда соцветия поникнут. Почему так? Это связано с желанием сохранить память об умершем в живых цветах и избежать её "умирания".

Это связано с желанием сохранить память об умершем в живых цветах и избежать её "умирания". Венки и букеты нужно убирать к сороковому дню после кончины, освобождая могилу от всего, что было принесено в день похорон. Почему так? Связано с поминальным обычаем, который указывает на то, что временное пристанище души усопшего определено и первоначальные знаки посмертной памяти уже не имеют прежнего значения.

Связано с поминальным обычаем, который указывает на то, что временное пристанище души усопшего определено и первоначальные знаки посмертной памяти уже не имеют прежнего значения. Запрещается наводить порядок на участке и могиле в праздничные, воскресные дни, в Чистый четверг. Почему так? Это связано с настроем праздника или дня и с традициями православия, которые предписывают скорбящим не посещать места захоронения в определённые дни.

Почему хоронят в гробу

Они используются в процессе похорон по нескольким причинам. Во-первых, гробы нужны для защиты тела от внешних факторов, таких как дождь, снег и животные. Во-вторых, они предотвращают распространение вредных химических веществ, выделяемых телом в процессе разложения, в окружающую среду. Также эстетическую функцию гробов никто не отменял. Некоторые хотят даже уходить из нашего грешного мира красиво.

Как выбрать гроб

Как выбрать гроб и в какой день лучше не проводить похороны. Фото © Shutterstock

Как и многое, связанное с уходом человека в иной мир, выбор гроба зависит от религии. Так, четырёхгранный используется для погребения большинства христиан и иудеев. Шестигранные гробы — традиция католиков. У мусульман он должен быть максимально простым, поэтому хоронят их в своеобразных деревянных ящиках. При выборе гроба нужно учитывать возраст умершего. Для пожилых людей подходят чёрные и красные гробы, для людей, скончавшихся в молодом и среднем возрасте, — синие и зелёные, а для детей — розовые и голубые.