Безопасно ли жить в квартире, где кто-то умер? 3 способа очистить жильё от злых сил

Если умирает кто-то из родственников, как бы человек к вам ни относился, а помещение следует очистить. Негативная энергия, высвободившаяся в момент смерти человека, должна его покинуть — так находиться там станет легче. Однако если вы только приобретаете жильё, то вряд ли первыми словами риелтора будет, что предыдущего хозяина вынесли вперёд ногами. Данный факт может и стоимость квартиры уронить, и количество желающих на жилплощадь уменьшить. Тогда как же лучше всего поступить?

Как понять, что квартира нуждается в очищении?

По каким признакам можно понять, что в доме поселилась нечистая сила? Фото © Shutterstock

Чтобы понять, поселилась ли в доме нечистая сила и нуждается ли он в чистке, необходимо хорошенько проследить за царящей там атмосферой. Признаки, указывающие на присутствие злых духов и отрицательной энергетики, следующие. Явными сигналами к присутствию зла являются частые болезни жильцов и домашних животных, гибель растений, скорое увядание принесённых домой свежих цветов. Возможно появление паразитов: мышей, тараканов и прочих неприятных тварей. Кричит о помощи и сам дом. В нём могут часто перегорать лампочки, пропадать вещи, ломаться техника, слышаться странные необъяснимые звуки, запахи. Хлопают двери, протекает сантехника, чувствуется холод, хотя нет источника сквозняка. Неважно в таком здании чувствуют себя и сами жильцы. Как правило, они испытывают нервозность и раздражение, появляется беспричинная агрессия. Люди ссорятся и закатывают скандалы без какого-либо на то повода, постоянно чувствуют себя уставшими, их мучают бессонница и кошмары.

Ритуалы для очищения жилища от негативной энергетики умершего

Какие существуют ритуалы для избавления от злых духов? Фото © Shutterstock

Если вы замечали нечто подобное, то стоит прибегнуть к очищению своего дома, пока зло, поселившееся в нём, не разрушило жизнь. Для этого существует немало способов. Расскажем о некоторых из них.

Способ 1-й избавиться от злого духа — поменяйте цвет комнаты

Если выяснилось, что в доме кто-то встретил свой конец, нужно немедленно предпринять меры. Для начала откройте все окна, чтобы через них ушла негативная энергия. А свежий воздух принесёт, наоборот, положительную силу. Следующий шаг — мытьё комнаты. Причём как следует со средствами очистите и пол, и стены. Важно также поменять цвет комнаты, где проживал погибший. Удивительно, но стены обладают способностью хранить память, поэтому стоит перекрасить стены или переклеить обои. Необходимо в обязательном порядке промести пол метлой. С нею всё дурное и злое будет выметено, а помещение очистится. Если умерший ваш родственник, есть смысл избавиться и от его одежды. Лучше всего пожертвовать её на благотворительность. Некоторые считают, что вещи следует сжигать. Но это совсем необязательно.

Способ 2-й — очистите квартиру огнём

Как очистить дом от привидений при помощи огня? Фото © Freepik

Для второго варианта вам понадобятся тонкие свечи: можно использовать церковные, но это необязательно. Наденьте на каждую белый кружок из бумаги — он защитит руки не только от воска, но и негатива, что будет впитываться в свечу. Затем зажгите одну и медленно, не торопясь, по часовой стрелке двигайтесь с нею от входной двери. Как раз она является воротами, через которые отрицательная энергия проникает в дом. Выйдите за пределы квартиры и так же проведите свечой по периметру двери, двигаясь по часовой стрелке с обеих сторон. Очистите дверную ручку, глазок, звонок. Таким образом вы закроете любой вход для нечисти в ваше жильё, как бы поставите защитный барьер.

Таким же образом очистите и остальное помещение. Не забудьте про труднодоступные места: под кроватью, за диваном, шкафами и внутри них. Особо загрязнёнными считаются прихожая, окна и двери, ванная, зеркала, туалет, особенно унитаз, кладовая, бытовая техника и электроника — рядом с ними надо постоять со свечой подольше. Кровати перекрестите три раза, то же самое сделайте и с постельным бельём. Огарки надо немедленно отнести на свалку. Даже недолгое время они не должны оставаться в доме.

Способ 3-й изгнать зло из квартиры — очистите помещение солью и рисом

Считается, что соль способна впитывать в себя злую энергетику, поэтому её нередко применяют в подобных ритуалах. Чтобы уничтожить нечистую силу, протрите ею стены и полы или посыпьте каждый угол в доме. Ещё можно рассыпать соль на матрасе, где спал покойный. Оставьте в таком состоянии соль на какое-то время, чтобы она успела впитать всё плохое, а затем подметите и выбросьте в мусор подальше от дома.

Помочь с избавлением от призраков может и рис, так как именно его почему-то предпочитают духи. Считается, что если рассыпать зёрна за входной дверью и снаружи по периметру дома, это укажет нечисти путь, куда необходимо следовать. Она покинет жилище и не вернётся.