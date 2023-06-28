Регион

Уведомления отключены

28 июня, 05:30

11-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 28 июня

Сегодня, 28 июня, в 15:16 начнутся 11-е лунные сутки. Они могут как наделить вас особой энергией, так и поставить в опасную ситуацию. Рассказываем, как не нарваться на неприятности и выйти победителем.

28 июня отмечается День памяти святого мученика Вита. Согласно преданиям, он принял христианство ещё в юном возрасте. Во время гонений переправился в Рим и изгнал там бесов из сына императора Диоклетиана. Однако правитель пожелал, чтобы Вит молился языческим богам. А когда тот отказался, его бросили в котёл с кипящим маслом. В народе же отмечается День Фита. Именно сегодня раньше заканчивали сеять зерновые и смотрели, чтобы скот не наелся смертельных для него свежих побегов овса.

Чего ждать от 11-х лунных суток, 28 июня 2023 года

Чего ожидать от 28 июня 2023 года, 11-х лунных суток? Фото © Shutterstock

Чего ожидать от 28 июня 2023 года, 11-х лунных суток? Фото © Shutterstock

У 11-х лунных суток очень сильная энергетика, которую важно направить по правильному пути. Звёзды советуют заниматься только теми вещами, что несут в мир добро. А вот если совершать плохие поступки, то они могут обернуться против вас же. Важно не расслабляться и сохранять бдительность в делах. 11-м днём лунного календаря правят сразу две стихии: Земля и Огонь. Поэтому и символы сегодняшних суток двойственны: меч огня, огненная змея и лабиринт. Правящие цвета — зелёный и изумрудный, а счастливое число — два. Камни, которые принесут удачу: гематит, сердолик и огненный опал.

11-й лунный день: что можно делать 28 июня 2023 года

Что можно делать в 11-й лунный день, 28 июня 2023 года? Фото © Freepik

Что можно делать в 11-й лунный день, 28 июня 2023 года? Фото © Freepik

11-е лунные сутки обладают сильной энергией, которую можно использовать как себе на пользу, так и во вред. Что следует делать в этот день, чтобы извлечь из него максимум, рассказываем.

  • Благоприятное время для ремонта или строительства, однако важно хорошо спланировать и расписать по срокам, тогда всё обязательно завершится удачно.
  • Люди с хорошими лидерскими способностями сегодня смогут одержать победу в любых начинаниях.
  • Будьте в 11-й лунный день смелыми и упорными в любом начатом деле и обязательно доведите его до конца. Это гарантирует, что проект удастся.
  • Благополучное время и для манипуляций с финансами.
  • Если есть вопрос, который давно хотите решить, то 11-е лунные сутки идеально для этого подойдут.
  • Можно устраиваться на новую работу и следует посвятить этому всего себя.
  • Разрешается заниматься активными видами спорта, они пойдут на пользу здоровью.
  • Если вы хотите ребёнка, особенно мальчика, то 11-й лунный день — идеальный для этого момент. Так как он родится активным, целеустремлённым и добрым.
  • Кроме того, 28 июня отмечается День святого Вита (в народе Фита), ему было принято молиться о защите домашнего скота от болезней, хищников и других бед.
  • Существовал интересный обычай, по которому в день праздника следовало встретить рассвет — это предвещало удачу в личной жизни и работе.
  • Можно собирать лекарственные травы. Делать это надо рано поутру, тогда их целебные свойства будут сильнее в несколько раз.
  • Следует навестить 28 июня родственников и оказать им посильную помощь.

Что нельзя делать в 11-й день лунного календаря, 28 июня 2023 года

Что нельзя делать в 11-й лунный день, 28 июня 2023 года? Фото © Freepik

Что нельзя делать в 11-й лунный день, 28 июня 2023 года? Фото © Freepik

Помимо положительного влияния 11-е лунные сутки несут и некоторую опасность. Что не следует делать, чтобы не столкнуться с неприятностями?

  • Если у вас есть хоть малейшие сомнения в своём партнёре, заключать брак сегодня не стоит. Семейная жизнь может сильно разочаровать. То же самое касается пар, у которых разные представления о будущем. Ничего хорошего из таких отношений не выйдет.
  • Сексуальная энергетика в 11-е лунные сутки 28 июня на максимуме. Но заниматься любовью с человеком, с которым у вас нет особой духовной связи, строго запрещено. Вместо удовольствия такой секс принесёт только неприятные ощущения и даже физическую боль.
  • Пассивность в отношениях в 11-й день лунного календаря недопустима. Наоборот, следует проявлять инициативу.
  • Чем вы сегодня активнее, тем лучше. А вот бездеятельность станет причиной заболеваний, которые останутся с вами надолго и могут даже стать хроническими.

Согласно народным поверьям, День Фита — не самый удачный в году. Могут произойти неприятности на работе, дома и даже аварии и пожары, поэтому так важно соблюдать определённые запреты.

  • Нельзя ходить в лес, находиться рядом с открытыми водоёмами, особенно одному. Нечистая сила очень активна и может вам навредить.
  • 28 июня запрещено вступать в конфликты, кричать, скандалить — есть риск нажить себе врага на долгие годы.
  • Остатки еды в 11-е лунные сутки не следует выбрасывать, их надо скормить животным. Тогда дом наполнится благополучием и удачей.
  • Нельзя скупиться, отказывать в помощи, так как она может позже понадобиться и вам.
  • Согласно народным приметам, нельзя сеять хлеб начиная с 28 июня.
  • Не стоит развлекаться в шумных компаниях, пировать, устраивать свадьбы, так как это время поста.
  • Также из-за нечисти нежелательно 28 июня посещать кладбища и гадать на суженого. Считается, что есть вероятность никогда не выйти замуж.

Ранее Лайф рассказывал о трёх самых опасных знаках зодиака — их боялась даже Ванга. Оказывается, слепая болгарская провидица старалась обходить стороной определённых представителей зодиакального круга. Ведь те, по её словам, были под защитой высших сил.

Какой для всех знаков зодиака окажется неделя с 26 июня по 2 июля: Рунический гороскоп

Какой для всех знаков зодиака окажется неделя с 26 июня по 2 июля: Рунический гороскоп

Обложка ©

Unsplash / Tiffany Combs

Екатерина Селиванова
  • Wow
  • Эзотерика
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров