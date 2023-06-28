11-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 28 июня
Сегодня, 28 июня, в 15:16 начнутся 11-е лунные сутки. Они могут как наделить вас особой энергией, так и поставить в опасную ситуацию. Рассказываем, как не нарваться на неприятности и выйти победителем.
28 июня отмечается День памяти святого мученика Вита. Согласно преданиям, он принял христианство ещё в юном возрасте. Во время гонений переправился в Рим и изгнал там бесов из сына императора Диоклетиана. Однако правитель пожелал, чтобы Вит молился языческим богам. А когда тот отказался, его бросили в котёл с кипящим маслом. В народе же отмечается День Фита. Именно сегодня раньше заканчивали сеять зерновые и смотрели, чтобы скот не наелся смертельных для него свежих побегов овса.
Чего ждать от 11-х лунных суток, 28 июня 2023 года
Чего ожидать от 28 июня 2023 года, 11-х лунных суток? Фото © Shutterstock
У 11-х лунных суток очень сильная энергетика, которую важно направить по правильному пути. Звёзды советуют заниматься только теми вещами, что несут в мир добро. А вот если совершать плохие поступки, то они могут обернуться против вас же. Важно не расслабляться и сохранять бдительность в делах. 11-м днём лунного календаря правят сразу две стихии: Земля и Огонь. Поэтому и символы сегодняшних суток двойственны: меч огня, огненная змея и лабиринт. Правящие цвета — зелёный и изумрудный, а счастливое число — два. Камни, которые принесут удачу: гематит, сердолик и огненный опал.
11-й лунный день: что можно делать 28 июня 2023 года
Что можно делать в 11-й лунный день, 28 июня 2023 года? Фото © Freepik
11-е лунные сутки обладают сильной энергией, которую можно использовать как себе на пользу, так и во вред. Что следует делать в этот день, чтобы извлечь из него максимум, рассказываем.
- Благоприятное время для ремонта или строительства, однако важно хорошо спланировать и расписать по срокам, тогда всё обязательно завершится удачно.
- Люди с хорошими лидерскими способностями сегодня смогут одержать победу в любых начинаниях.
- Будьте в 11-й лунный день смелыми и упорными в любом начатом деле и обязательно доведите его до конца. Это гарантирует, что проект удастся.
- Благополучное время и для манипуляций с финансами.
- Если есть вопрос, который давно хотите решить, то 11-е лунные сутки идеально для этого подойдут.
- Можно устраиваться на новую работу и следует посвятить этому всего себя.
- Разрешается заниматься активными видами спорта, они пойдут на пользу здоровью.
- Если вы хотите ребёнка, особенно мальчика, то 11-й лунный день — идеальный для этого момент. Так как он родится активным, целеустремлённым и добрым.
- Кроме того, 28 июня отмечается День святого Вита (в народе Фита), ему было принято молиться о защите домашнего скота от болезней, хищников и других бед.
- Существовал интересный обычай, по которому в день праздника следовало встретить рассвет — это предвещало удачу в личной жизни и работе.
- Можно собирать лекарственные травы. Делать это надо рано поутру, тогда их целебные свойства будут сильнее в несколько раз.
- Следует навестить 28 июня родственников и оказать им посильную помощь.
Что нельзя делать в 11-й день лунного календаря, 28 июня 2023 года
Что нельзя делать в 11-й лунный день, 28 июня 2023 года? Фото © Freepik
Помимо положительного влияния 11-е лунные сутки несут и некоторую опасность. Что не следует делать, чтобы не столкнуться с неприятностями?
- Если у вас есть хоть малейшие сомнения в своём партнёре, заключать брак сегодня не стоит. Семейная жизнь может сильно разочаровать. То же самое касается пар, у которых разные представления о будущем. Ничего хорошего из таких отношений не выйдет.
- Сексуальная энергетика в 11-е лунные сутки 28 июня на максимуме. Но заниматься любовью с человеком, с которым у вас нет особой духовной связи, строго запрещено. Вместо удовольствия такой секс принесёт только неприятные ощущения и даже физическую боль.
- Пассивность в отношениях в 11-й день лунного календаря недопустима. Наоборот, следует проявлять инициативу.
- Чем вы сегодня активнее, тем лучше. А вот бездеятельность станет причиной заболеваний, которые останутся с вами надолго и могут даже стать хроническими.
Согласно народным поверьям, День Фита — не самый удачный в году. Могут произойти неприятности на работе, дома и даже аварии и пожары, поэтому так важно соблюдать определённые запреты.
- Нельзя ходить в лес, находиться рядом с открытыми водоёмами, особенно одному. Нечистая сила очень активна и может вам навредить.
- 28 июня запрещено вступать в конфликты, кричать, скандалить — есть риск нажить себе врага на долгие годы.
- Остатки еды в 11-е лунные сутки не следует выбрасывать, их надо скормить животным. Тогда дом наполнится благополучием и удачей.
- Нельзя скупиться, отказывать в помощи, так как она может позже понадобиться и вам.
- Согласно народным приметам, нельзя сеять хлеб начиная с 28 июня.
- Не стоит развлекаться в шумных компаниях, пировать, устраивать свадьбы, так как это время поста.
- Также из-за нечисти нежелательно 28 июня посещать кладбища и гадать на суженого. Считается, что есть вероятность никогда не выйти замуж.
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