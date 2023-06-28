11-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 28 июня

28 июня отмечается День памяти святого мученика Вита. Согласно преданиям, он принял христианство ещё в юном возрасте. Во время гонений переправился в Рим и изгнал там бесов из сына императора Диоклетиана. Однако правитель пожелал, чтобы Вит молился языческим богам. А когда тот отказался, его бросили в котёл с кипящим маслом. В народе же отмечается День Фита. Именно сегодня раньше заканчивали сеять зерновые и смотрели, чтобы скот не наелся смертельных для него свежих побегов овса.

Чего ждать от 11-х лунных суток, 28 июня 2023 года

Чего ожидать от 28 июня 2023 года, 11-х лунных суток? Фото © Shutterstock

У 11-х лунных суток очень сильная энергетика, которую важно направить по правильному пути. Звёзды советуют заниматься только теми вещами, что несут в мир добро. А вот если совершать плохие поступки, то они могут обернуться против вас же. Важно не расслабляться и сохранять бдительность в делах. 11-м днём лунного календаря правят сразу две стихии: Земля и Огонь. Поэтому и символы сегодняшних суток двойственны: меч огня, огненная змея и лабиринт. Правящие цвета — зелёный и изумрудный, а счастливое число — два. Камни, которые принесут удачу: гематит, сердолик и огненный опал.

11-й лунный день: что можно делать 28 июня 2023 года

Что можно делать в 11-й лунный день, 28 июня 2023 года? Фото © Freepik

11-е лунные сутки обладают сильной энергией, которую можно использовать как себе на пользу, так и во вред. Что следует делать в этот день, чтобы извлечь из него максимум, рассказываем. Благоприятное время для ремонта или строительства, однако важно хорошо спланировать и расписать по срокам, тогда всё обязательно завершится удачно.

Люди с хорошими лидерскими способностями сегодня смогут одержать победу в любых начинаниях.

Будьте в 11-й лунный день смелыми и упорными в любом начатом деле и обязательно доведите его до конца. Это гарантирует, что проект удастся.

Благополучное время и для манипуляций с финансами.

Если есть вопрос, который давно хотите решить, то 11-е лунные сутки идеально для этого подойдут.

Можно устраиваться на новую работу и следует посвятить этому всего себя.

Разрешается заниматься активными видами спорта, они пойдут на пользу здоровью.

Если вы хотите ребёнка, особенно мальчика, то 11-й лунный день — идеальный для этого момент. Так как он родится активным, целеустремлённым и добрым.

Кроме того, 28 июня отмечается День святого Вита (в народе Фита), ему было принято молиться о защите домашнего скота от болезней, хищников и других бед.

Существовал интересный обычай, по которому в день праздника следовало встретить рассвет — это предвещало удачу в личной жизни и работе.

Можно собирать лекарственные травы. Делать это надо рано поутру, тогда их целебные свойства будут сильнее в несколько раз.

Следует навестить 28 июня родственников и оказать им посильную помощь.

Что нельзя делать в 11-й день лунного календаря, 28 июня 2023 года

Что нельзя делать в 11-й лунный день, 28 июня 2023 года? Фото © Freepik

Помимо положительного влияния 11-е лунные сутки несут и некоторую опасность. Что не следует делать, чтобы не столкнуться с неприятностями? Если у вас есть хоть малейшие сомнения в своём партнёре, заключать брак сегодня не стоит. Семейная жизнь может сильно разочаровать. То же самое касается пар, у которых разные представления о будущем. Ничего хорошего из таких отношений не выйдет.

Сексуальная энергетика в 11-е лунные сутки 28 июня на максимуме. Но заниматься любовью с человеком, с которым у вас нет особой духовной связи, строго запрещено. Вместо удовольствия такой секс принесёт только неприятные ощущения и даже физическую боль.

Пассивность в отношениях в 11-й день лунного календаря недопустима. Наоборот, следует проявлять инициативу.

Чем вы сегодня активнее, тем лучше. А вот бездеятельность станет причиной заболеваний, которые останутся с вами надолго и могут даже стать хроническими.

Согласно народным поверьям, День Фита — не самый удачный в году. Могут произойти неприятности на работе, дома и даже аварии и пожары, поэтому так важно соблюдать определённые запреты. Нельзя ходить в лес, находиться рядом с открытыми водоёмами, особенно одному. Нечистая сила очень активна и может вам навредить.

28 июня запрещено вступать в конфликты, кричать, скандалить — есть риск нажить себе врага на долгие годы.

Остатки еды в 11-е лунные сутки не следует выбрасывать, их надо скормить животным. Тогда дом наполнится благополучием и удачей.

Нельзя скупиться, отказывать в помощи, так как она может позже понадобиться и вам.

Согласно народным приметам, нельзя сеять хлеб начиная с 28 июня.

Не стоит развлекаться в шумных компаниях, пировать, устраивать свадьбы, так как это время поста.

Также из-за нечисти нежелательно 28 июня посещать кладбища и гадать на суженого. Считается, что есть вероятность никогда не выйти замуж.