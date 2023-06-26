Три самых опасных знака зодиака — их боялась даже Ванга

Все мы помним, какие очереди из желающих поговорить с болгарской провидицей собирались в те времена, когда Ванга была ещё жива. Вот только на саму беседу удавалось попасть далеко не каждому. Причин отказа со стороны предсказательницы могло быть много, но нередко играл и знак зодиака человека, пришедшего на приём. Стало известно, что опасалась Ванга определённых представителей зодиакального круга настолько, что лишний раз не хотела с этими знаками зодиака даже пересекаться, — не то что судьбу смотреть. Говорила, что "они под защитой высших сил". Судьба людей, рождённых под какими созвездиями, была недоступна Ванге для "прочтения"?

Знак зодиака Лев

Почему Ванга боялась людей знака зодиака Лев? Фото © Shutterstock

Почему баба Ванга отказывалась принимать людей со знаком зодиака Лев? Всё просто: считается, что среди представителей этого созвездия слишком много тех, кто неведомо для себя уже обладает какими-то экстрасенсорными способностями. Поэтому Ванге "читать" рождённых под знаком зодиака Лев было крайне трудно. Ещё одна причина — сила духа и характера, которая нередко не подчинялась даже хозяевам огненного знака зодиака. Энергетика этих людей нередко предстаёт в виде самого настоящего хаоса.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион — самый таинственный и загадочный даже для Ванги. Фото © Shutterstock

Почему Ванга опасалась персон со знаком зодиака Скорпион? Именно они, по словам болгарской провидицы, находятся "под защитой высших сил", но каких не говорила. Известно только, что в случаях вынужденной работы со Скорпионами Ванга потом ещё долго приходила в себя. Видимо, работа с этим знаком зодиака была для неё слишком тяжёлой. Не просто так говорят, что люди этого созвездия наделены огромной силой, что способны буквально загипнотизировать. А ещё предсказательница никак не могла видеть судьбу этого знака зодиака: ни прошлого, ни будущего. Скорпионы были словно закрыты.

Знак зодиака Рыбы

Почему Ванга отказывалась принимать людей, кто был по знаку зодиака Рыбы? Фото © Shutterstock

Ещё одним водным знаком зодиака, с которым Ванга не любила пересекаться и работать, были Рыбы. Но почему? Во-первых, сама провидица считала, что таким людям не нужна её помощь, потому как обладатели этого знака зодиака прекрасно умеют устраивать свою судьбу сами. У Рыб отлично развита интуиция, помогающая делать людям правильный выбор самостоятельно. Во-вторых, необычное везение рождённых под этим созвездием водной стихии помогало им избегать обмана, предательства и не позволяло сходить с верного пути, пишет sportkp.